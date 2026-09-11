Segundo reportagem da kicker, o ex-centroavante da seleção é um candidato para suceder Stephan Lichtsteiner como técnico do FC Basel, 21 vezes campeão suíço.
O Basel se separou de Lichtsteiner na última quarta-feira, após apenas sete meses e meio, depois de o clube ter somado apenas dez pontos nas sete primeiras rodadas da Super League.
Nos últimos três jogos oficiais, contra Young Boys Bern, FC Sion e FC Lugano, saiu apenas um ponto, e com isso o Basel caiu para a quinta colocação na tabela. A desvantagem para o líder Lugano já é de oito pontos.
Segundo a reportagem da kicker, o principal clube suíço agora colocou Wagner na mira e, aparentemente, o treinador de 38 anos é até o "favorito" no FCB. Para Wagner, o Basel seria a primeira experiência no exterior, depois de ele ter trabalhado até aqui apenas no futebol alemão e na seleção alemã.Getty Images
Por quais clubes Sandro Wagner ainda esteve sob contrato?
Mais recentemente, o ex-jogador de Werder Bremen, Hertha BSC, TSG Hoffenheim e Bayern de Munique esteve à beira do campo no FC Augsburg, antes de o clube de Augsburgo se separar dele no início de dezembro de 2025.
Wagner assumiu o Augsburg para a temporada 2025/26, mas, após uma convincente vitória na estreia contra o SC Freiburg (3 a 1), somou apenas mais sete pontos em 11 partidas da Bundesliga, razão pela qual foi dispensado depois de uma derrota por 3 a 0 contra o Hoffenheim na 12ª rodada.
Antes disso, Wagner trabalhou como técnico do SpVgg Unterhaching, com o qual celebrou o acesso à 3. Liga em 2023, e como auxiliar técnico da seleção alemã sub-20 e da seleção principal da Alemanha. Esta última ele comandou junto com o ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann durante a Eurocopa em casa de 2024, quando a equipe da DFB avançou até as quartas de final e acabou eliminada de forma infeliz pela Espanha.