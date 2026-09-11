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TSG Hoffenheim v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin

Traduzido por

Aparentemente o "favorito" para o cargo: Sandro Wagner assumirá um campeão 21 vezes?

Super League
S. Wagner
Mercado da bola
Basel

Sandro Wagner pode retornar em breve ao cenário do futebol como técnico principal após sua saída do Augsburg.

Segundo reportagem da kicker, o ex-centroavante da seleção é um candidato para suceder Stephan Lichtsteiner como técnico do FC Basel, 21 vezes campeão suíço.

O Basel se separou de Lichtsteiner na última quarta-feira, após apenas sete meses e meio, depois de o clube ter somado apenas dez pontos nas sete primeiras rodadas da Super League.

Nos últimos três jogos oficiais, contra Young Boys Bern, FC Sion e FC Lugano, saiu apenas um ponto, e com isso o Basel caiu para a quinta colocação na tabela. A desvantagem para o líder Lugano já é de oito pontos.

Segundo a reportagem da kicker, o principal clube suíço agora colocou Wagner na mira e, aparentemente, o treinador de 38 anos é até o "favorito" no FCB. Para Wagner, o Basel seria a primeira experiência no exterior, depois de ele ter trabalhado até aqui apenas no futebol alemão e na seleção alemã.

TSG Hoffenheim v FC Augsburg - BundesligaGetty Images

Por quais clubes Sandro Wagner ainda esteve sob contrato?

Mais recentemente, o ex-jogador de Werder Bremen, Hertha BSC, TSG Hoffenheim e Bayern de Munique esteve à beira do campo no FC Augsburg, antes de o clube de Augsburgo se separar dele no início de dezembro de 2025.

Wagner assumiu o Augsburg para a temporada 2025/26, mas, após uma convincente vitória na estreia contra o SC Freiburg (3 a 1), somou apenas mais sete pontos em 11 partidas da Bundesliga, razão pela qual foi dispensado depois de uma derrota por 3 a 0 contra o Hoffenheim na 12ª rodada.

Antes disso, Wagner trabalhou como técnico do SpVgg Unterhaching, com o qual celebrou o acesso à 3. Liga em 2023, e como auxiliar técnico da seleção alemã sub-20 e da seleção principal da Alemanha. Esta última ele comandou junto com o ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann durante a Eurocopa em casa de 2024, quando a equipe da DFB avançou até as quartas de final e acabou eliminada de forma infeliz pela Espanha.

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