Aparecidense x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Jogo válido pela quinta rodada da segunda fase do campeonato será neste sábado (17); veja como acompanhar na TV e na internet

Aparecidense e Volta Redonda duelam neste sábado (17), às 15h (de Brasília), no estádio Anibal Batista de Toledo, pela quinta rodada da segunda fase da Série C. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no DAZN, no streaming.

As equipes entram em campo sabendo que só a vitória interessa para irem à última rodada com chances de conquistar o acesso.

A Aparecidense é a lanterna do grupo B, com 4 pontos, somando uma vitória, um empate e duas derrotas até o momento. Já o Volta Redonda tem campanha similar a do adversário, porém, possui saldo melhor e, por isso, está em terceiro lugar.

Escalações:

Escalação do provável Aparecidense: Gabriel; Adriel, Wesley Matos, Vanderlei, e Rodrigues; Renato, Rodriguinho, Joãozinho (Gilvan) e Felipe Menezes; Robert e Alex Henrique.

Escalação do provável Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra, Henrique, Caio Vitor e Pedrinho; Igor Bolt e Lelê.

Desfalques

Aparecidense

Ricardo Lima, suspenso, desfalca o time goiano.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Anibal Batista de Toledo, Aparecida de Goiânia - GO