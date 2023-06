Aparecidense x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela 8ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Remo e Aparecidense se enfrentam às 16h30 deste domingo (11), pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e ambos precisam reagir. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming.

Tanto a Aparecidense quanto o Leão estão na zona de rebaixamento para a Série D. A equipe paraense, inclusive, é a lanterna da competição .

Prováveis escalações

Aparecidense: Pedro Henrique; David Júnio, Eduardo Thuran, Léo Rigo e Rodrigues; Felipe Manoel, Du Fernandes e Matheus Ferreira; João Diogo, Alex Henrique e Calyson. Técnico: Moacir Júnior.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Guerra, Diego Ivo e Kevin; Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Rodriguinho; Jean Silva, Pedro Vitor e Muriqui. Técnico: Ricardo Catalá.

Desfalques

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Remo

Leonan, Ícaro e Ronald.

Quando é?