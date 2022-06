Aparecidense x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série C

Jogo acontece neste sábado (18), pela 11ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Aparecidense e Paysandu se enfrentam neste sábado (18), no Anibal Batista de Toledo, a partir das 19h (de Brasília), pela 11ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Líder da Série C com 21 pontos, o Papão chega embalado com quatro vitórias consecutivas, momento exalto pelo lateral Leandro Silva.

"É muito bom ver o trabalho do dia a dia dando resultado, mérito do grupo, que fez por merecer essa sequência positiva. Sabemos que ainda tem muita coisa pela frente. Seguimos com os pés nos chão rumo aos nossos objetivos", afirmou.

"A briga pela parte de cima da tabela está muito boa, acredito que vai ser assim até o final. Até por isso, cada rodada vale muito. Vamos trabalhar bem para fazer mais um grande jogo no sábado e buscar outro resultado positivo", completou.

Do outro lado, o Aparecidense, com 12 vitórias, vem de vitória sobre o Botafogo-SP na última rodada, e o técnico Moacir Junior não deve mexer na equipe.

A boa notícia fica com os retornos de Bruno Henrique e Wesley Matos, enquanto Luiz Paulo, lesionado, segue fora.

Prováveis escalações

Aparecidense: Gabriel; Luan Sales, Lucas Gazal, Ricardo Lima e Rodrigues; Rodriguinho, Renato e Robert; Cardoso, Alex Henrique e Gilvan.

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Lucas Costa, Genílson, Patrick Brey; Mikael, João Vieira, José Aldo, Serginho; Marlon e Danrlei.

Desfalques

Aparecidense

Luiz Paulo: lesionado

Paysandu

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Aparecidense x Paysandu DATA Sábado, 18 de junho de 2022 LOCAL Estádio Annibal Batista de Toledo - Aparecida de Goiânia, GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Henrique Schleich - MS

Assistentes: Marcos dos Santos e Marcelo Grando - MS

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro - GO

Últimos resultados e próximos jogos

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviário 1 x 2 Paysandu Série C 5 de junho de 2022 Paysandu 2 x 1 Botafogo-PB Série C 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Brasil de Pelotas Série C 26 de junho de 2022 19h (de Brasília) Remo x Paysandu Série C 9 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

Aparecidense

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 1 x 2 São José Série C 5 de junho de 2022 Botafogo-SP 0 x 2 Aparecidense Série C 13 de junho de 2022

Próximas partidas