Aparecidense x Mirassol: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (21), pela primeira rodada do quadrangular final da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Agora afuniliou! A Aparecidense recebe o Mirassol neste domingo (21), no estádio Anibal Batista de Toledo, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada do quadrangular final da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

A Aparecidense foi a oitava colocada da primeira fase, com 29 pontos, e ficou com a última vaga. Agora, o time goiano sabe que precisará fazer uma campanha melhor para conquistar o acesso.

Do outro lado, o Mirassol foi o líder da fase anterior, com 33 pontos, mas não vence há quatro jogos e precisa retomar a confiança para fazer valer o seu posto de melhor equipe do primeiro turno.

"Vejo um nível de dificuldade altíssimo. As três equipes são muito organizadas defensivamente, têm força para competir, se sentem confortáveis sem a bola e fazendo um jogo mais reativo. Então a gente precisa, mais do que nunca, ser muito competente naquilo que a gente vem fazendo bem para que possamos competir em todos os jogos com possibilidade de vitória e que essas vitórias possam nos aproximar do tão sonhado acesso. Mas prevejo muita igualdade, jogos truncados, difíceis e duros", disse o técnico Ricardo Catalá.

Prováveis escalações

Possível escalação do Mirassol: Darley, Rodrigo Sam, Leonardo, Heitor, Pará, Daniel, Osman, Paulinho, Camilo, Negueba e Mingotti.

Possível escalação do Aparecidense: Gabriel, Adriel, Vanderley, Rodrigues, Ricardo Lima, Rodriguinho, Renato, Joãozinho, Robert, Felipe Menezes e Alex Henrique.

Desfalques da partida

Mirassol:

sem desfalques confirmados.

Aparecidense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Aparecidense x Mirassol DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Anibal Batista de Toledo, Aparecida de Goiânia - GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Vieira (RN)

Assistentes: Lorival Flores e Luis Costa (RN)

Quarto árbitro: Tarcisio SIlva (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Mirassol

JOGO CAMPEONATO DATA Manaus 2 x 1 Mirassol Série C 13 de agosto de 2022 Mirassol 1 x 2 Vitória Série C 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mirassol x Botafogo-SP Série C 27 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Volta Redonda x Mirassol Série C 3 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Aparecidense

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 1 x 0 Botafogo-PB Série C 13 de agosto de 2022 Remo 0 x 0 Aparecidense Série C 7 de agosto de 2022

Próximas partidas