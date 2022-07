Aparecidense x Atlético-CE: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Jogo acontece neste sábado (30), pela 17ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Aparecidense e Atlético-CE entram em campo neste domingo (31), no estádio Anibal Batista Toledo, a partir das 20h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do NSports, na internet.

Em casa, a Aparecidense entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-8. O time está em sétimo lugar, com 25 pontos e sabe que com uma vitória ficará perto da vaga à próxima fase.

Do outro lado, o Atlético-CE também precisa de um triunfo para tentar sair da zona de rebaixamento. A equipe cearense está na 18ª posição, com 16 pontos marcados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Aparecidense: Gabriel, Rodrigues, Adriel, Ricardo Lima, Wesley, Renato, Rodriguinho, Cardoso, Robert, Felipe Menezes e Alex Henrique.

Possível escalação do Atlético-CE: Carlos, Ceará, Vitinho, Vanderlan, Pabulo, Caio, Guto, Marcelo Rosa, Zé Carlos, Iury Tanque e Leylon.

Desfalques da partida

Aparecidense:

sem desfalques confirmados.

Atlético-CE:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Aparecidense x Atlético-CE DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Estádio Anibal Batista de Toledo, Aparecida de Goiânia - GO HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leonardo Lima (PR)

Assistentes: Wagner Ledo e Andre Severo (PR)

Quarto árbitro: Victor Silva (GO)

Últimos resultados e próximos jogos

Aparecidense

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 1 x 2 Aparecidense Série C 24 de julho de 2022 Aparecidense 2 x 1 Altos Série C 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Aparecidense Série C 7 de agosto de 2022 17h (de Brasília) Aparecidense x Botafogo-PB Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Atlético-CE

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-CE 3 x 1 Manaus Série C 23 de julho de 2022 Brasil de Pelotas 4 x 1 Atlético-CE Série C 17 de julho de 2022

Próximas partidas