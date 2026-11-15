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Neymar, astro do Santos brasileiro, revelou a verdade sobre a existência de um relacionamento entre ele e Virginia Fonseca, ex-namorada do ponta do Real Madrid, Vinícius Júnior.

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O caso teve origem em uma reportagem que afirmava que Virginia e Neymar estiveram juntos em um evento particular realizado no último dia 6 de novembro.

Além disso, as duas partes não fizeram nenhum esforço para esconder sua proximidade dos presentes, já que Virginia chamou a atenção ao dançar ao lado do jogador, enquanto ele estava sentado em um sofá.

De acordo com o jornal "A Bola", os representantes de Neymar e da influenciadora digital Virginia Fonseca negaram publicamente as informações que apontavam para a existência de um relacionamento entre eles.

Reportagens das últimas horas afirmavam que ambos estiveram juntos em uma festa particular em São Paulo.

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Depois que o suposto relacionamento foi revelado por meio de uma matéria de Fábia Oliveira no site Metrópoles, os representantes oficiais do jogador insistiram que "as informações publicadas são falsas e não correspondem à realidade dos fatos".

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Por sua vez, a assessoria de imprensa de Virginia Fonseca negou essas acusações por meio de um comunicado, descrevendo as reportagens como "totalmente falsas" e criticando o fato de que meras especulações sobre a vida pessoal da influenciadora estejam sendo apresentadas como acontecimentos reais.

Neymar intervém pessoalmente

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Horas depois, o jogador do Santos negou essas notícias, recorrendo às redes sociais para refutar as alegações de um relacionamento com Virginia.

Ele disse: "Normalmente não faço esse tipo de coisa pelos stories, mas desta vez passaram dos limites".

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E acrescentou: "Está circulando uma história que afirma a existência de um relacionamento entre mim e outra pessoa, e eu nego isso! É triste viver em um mundo em que as pessoas se importam mais com o alvoroço em torno dos nomes do que com a própria realidade".

Neymar encerrou sua fala dizendo: "Minha equipe já emitiu um comunicado, mas eu tinha que intervir pessoalmente para pôr fim a isso! Saudações a todos, e agora me deixem jogar pôquer em paz".

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Diversas turbulências na vida do astro brasileiro

O brasileiro Vinícius Júnior passa por algumas turbulências em sua vida pessoal, pois, apenas algumas horas depois de receber um cartão vermelho direto na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal (1 a 0) no Campeonato Espanhol, o ponta brasileiro se separou oficialmente de sua companheira Virginia Fonseca.

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Em um comunicado publicado para a imprensa brasileira, a assessoria de imprensa da influenciadora brasileira, que tem 56 milhões de seguidores no Instagram, confirmou a notícia da separação, esclarecendo que "não houve nenhuma briga ou discussão", mas apenas um "acordo tácito para encerrar o relacionamento".

Desde outubro de 2025, Vinícius e Virginia Fonseca se tornaram o centro de amplo debate no Brasil e na Espanha, e seu relacionamento viveu diversas reviravoltas, pois, após uma separação pública em maio, eles voltaram em julho.

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Mensagem de Singapura

Vinícius Júnior não precisou de muito tempo para enviar uma mensagem forte aos seus críticos, após recuperar sua memória goleadora com a camisa da seleção do Brasil diante do Japão, durante o confronto amistoso que reuniu as duas seleções, ontem, sábado, no Estádio Nacional de Singapura.

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Os dois gols de Vinícius Júnior carregaram muitos significados para o astro brasileiro, que vive um período difícil com o Real Madrid, em meio a críticas crescentes devido à queda em seu rendimento ofensivo e ao fato de ter passado em branco em várias ocasiões.