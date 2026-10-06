O grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, decidiu mudar o esquema tático no qual pretende se apoiar durante o confronto contra os Emirados Árabes Unidos na final da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

A seleção saudita enfrenta a sua congênere dos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jedá, na partida final da vigésima sétima edição do torneio do Golfo.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que Donis decidiu mudar o esquema tático, apoiando-se em 3 jogadores no meio-campo, em vez de dois, sendo eles Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno e Nasser Al-Dawsari.

O treinador grego vinha se apoiando permanentemente em Mohamed Kanno e em outro jogador ao seu lado no meio-campo, durante as quatro últimas partidas do torneio do Golfo, posicionando Saleh Abu Al-Shamat como armador.

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Por outro lado, o jornal revelou a intenção de Donis de contar com Hassan Tambakti como titular na linha defensiva, depois que ele ficou no banco durante a vitória sobre o Catar nos pênaltis nas semifinais.

No ataque, o treinador grego pretende contar com Firas Al-Buraikan como titular, mas ainda não definiu se Abdullah Al-Hamdan jogará ao seu lado, ou se ele será o único atacante.

Donis deve resolver todas as questões pendentes na reunião técnica que realizará com os jogadores poucas horas antes do início da partida.

A seleção saudita busca conquistar o primeiro título de sua história em 23 anos, mais precisamente desde a conquista do próprio torneio do Golfo em 2003.