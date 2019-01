Apalavrado, Boselli é aguardado nesta sexta-feira para assinar contrato com o Corinthians

Andrés Sanchez manteve a cautela ao falar da negociação com o jogador argentino

Ao lado de Fábio Carille durante a apresentação do treinador no CT Joaquim Grava, nesta quinta-feira (3), o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, foi cauteloso ao falar sobre o acerto com Mauro Boselli, que já está apalavrado com o clube alvinegro e é aguardado nesta sexta-feira (4) para realizar exames médicos e assinar contrato de dois anos, com possibilidade de acréscimo de mais uma temporada após o período.

“Vocês já viram jogador chegar, vestir a camisa e ir embora. Precisa assinar ainda”, afirmou Andrés.

O empresário e o advogado de Boselli já estão no Brasil e se reuniram com a diretoria do Timão para acertar os últimos detalhes do contrato. O argentino, de 33 anos, estava no Léon, do México.