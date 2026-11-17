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Jurgen Klopp revelou estar "apaixonado de imediato" pelo elenco da Alemanha após a vitória por 5 a 0 sobre os Países Baixos na Liga das Nações da Uefa. O técnico elogiou seu grupo de jogadores talentosos depois que a equipe encerrou 2026 em alta, com um resultado histórico em Berlim.

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Noite histórica em Berlim

A Alemanha encerrou seu ano de 2026 no futebol em grande estilo com uma goleada por 5 a 0 sobre os Países Baixos na Liga das Nações da Uefa. A vitória em Berlim garantiu à equipe a classificação para as quartas de final como líder do grupo e atraiu uma enorme audiência televisiva no país.

Foi a maior vitória da Alemanha sobre seus rivais europeus desde o triunfo por 7 a 0 em 1959. O técnico Klopp ficou compreensivelmente empolgado com a atuação e descreveu a exibição dominante como um feito "excepcional" diante de um adversário de primeira linha.

"Apaixonado de imediato por 44 homens"

A goleada mudou radicalmente o clima em torno da seleção. Klopp acredita que a atuação convincente vai calar os críticos e fazer os torcedores de todo o país sorrirem pelos próximos meses. O ex-técnico do Liverpool também falou sobre a negatividade que antes cercava o elenco e fez uma declaração apaixonada sobre o grupo de jogadores à sua disposição.

"Marcamos gols incríveis, foi uma loucura", disse Klopp ao site da DFB. "Uma grande partida de futebol e uma experiência grandiosa. Vou rever esses golaços muitas vezes hoje à noite e nas próximas semanas e meses.

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"A impressão era de que um novo técnico precisaria beber para achar esta equipe bonita. Então eu chego e me apaixono de imediato por 44 homens. Se fizermos esses jogadores tão talentosos renderem, não será nada divertido jogar contra nós. Não há nada melhor. Foi muito divertido."

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Gols incríveis e talentos especiais

Apesar do placar final, Klopp admitiu que a Alemanha precisou fazer ajustes táticos após um início caótico diante da pressão alta dos Países Baixos. Depois dessas mudanças, a equipe da casa apresentou um futebol ofensivo de tirar o fôlego. Klopp reservou elogios especiais aos jovens talentos Derry Scherhant e Brajan Gruda, que impressionaram no cenário internacional.

"Meu Deus, os dois sabem jogar futebol", acrescentou o técnico. "Este é um grupo muito especial. Precisamos mostrar isso e continuar mostrando. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mostrar um rosto amigável."

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Alemanha eleva o sarrafo

Embora Klopp reconheça que não resolveu todos os problemas da equipe em seus primeiros meses, ele acredita que ela está avançando na direção certa. O técnico ressaltou a importância de construir confiança enquanto a Alemanha se prepara para a próxima fase eliminatória.

"Sabemos que precisamos de tempo. Vamos nos dar esse tempo", explicou Klopp ao ser questionado sobre o futuro. "Elevamos o sarrafo para nós mesmos e agora precisamos superá-lo sempre. Queremos consolidar isso aos poucos. Ainda não terminamos. Ainda temos algumas questões a resolver. Mas estou ansioso pelo nosso futuro. É incrível o que ainda está surgindo."