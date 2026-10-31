Quando os jogadores do Bayern de Munique entraram em campo na Allianz Arena, os torcedores do setor sul abriram uma faixa para Harry Kane, que havia recebido na segunda-feira, em Londres, a Bola de Ouro por suas atuações de destaque em 2025/2026.

"No Showman, but a footballer as he should be. Congrats Harry!" (Em português: "Nada de astro do espetáculo, mas um jogador de futebol como deve ser. Parabéns, Harry!"), dizia a faixa.

Torcedores do BVB vaiam Harry Kane

Mais tarde, os dirigentes do Bayern de Munique também homenagearam o primeiro vencedor da Bola de Ouro pelo clube desde Karl-Heinz Rummenigge, em 1981. Pouco antes do início da partida, Kane foi o último a entrar em campo, com o troféu nas mãos. Todos os jogadores, os dirigentes do Bayern e sua mulher e seus quatro filhos o aguardavam.

Depois de beijar os familiares, Kane disse: "Tenho muito orgulho de ser jogador do Bayern de Munique", e encerrou seu breve discurso com uma palavra em alemão: "Dankeschön".

Algumas vaias dos torcedores do Borussia Dortmund se misturaram aos aplausos da torcida do Bayern. O CEO do clube, Jan-Christian Dreesen, comentou as vaias e aproveitou para alfinetar o BVB: "Depois de 45 anos, Harry voltou a ganhar a Bola de Ouro pelo Bayern. É a maior coisa que pode acontecer a um clube. E ele agradeceu aos torcedores por isso, inclusive aos do Dortmund", disse.

Qual inglês ganhou a Bola de Ouro antes de Harry Kane?

A Telekom, patrocinadora principal do Bayern, também preparou uma homenagem a Kane: o T da empresa formado por pessoas no setor oposto da Allianz Arena estava dourado desta vez, em vez de branco. Um T dourado também estampava as camisas dos jogadores.

Na segunda-feira, Harry Kane venceu por uma margem mínima Kylian Mbappe, do Real Madrid, na votação de 100 jornalistas especializados dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa. Ele foi o primeiro inglês a ganhar a Bola de Ouro desde Michael Owen, em 2001.