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O maior vencedor sob o comando de Jürgen Klopp dirige suas palavras a quem, no passado, não acreditava nele.

Derry Scherhant mandou uma mensagem especial a antigos críticos e a quem duvidou dele após sua grande atuação contra a Holanda.

Na vitória por 5 a 0 (1 a 0) da seleção alemã na noite de segunda-feira , o atacante do SC Freiburg foi um dos grandes destaques . Após uma bela jogada individual, marcou o gol que abriu o placar para a Alemanha pouco antes do intervalo. O ex-jogador do Hertha também chamou a atenção ao acertar a trave duas vezes naquele que era seu "jogo em casa" no Estádio Olímpico.

"É inacreditável pensar que agora jogo pela seleção. Há alguns anos, me disseram que eu nunca conseguiria me tornar profissional. Algumas pessoas diziam: 'Não dá. No máximo, você chega à Regionalliga.' É inacreditável estar aqui agora", comemorou o jogador de 24 anos após o apito final.

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Para ele, ver até onde chegou e "ter provado isso a quem nunca acreditou em mim" também é uma "satisfação", disse Scherhant. "Quem, de certa forma, sempre tentou me diminuir durante a base. Havia alguns deles."

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Em quais clubes Derry Scherhant iniciou sua carreira?

Nascido em Berlim, Scherhant passou muito tempo sem ser notado pelos grandes clubes, como Hertha e Union, durante a base . Em vez disso, o atual jogador do Freiburg precisou batalhar nos clubes menores e tentar chamar a atenção, como no SC Charlottenburg, no Tennis Borussia Berlin, no FC Viktoria 1889 Berlin e no Berliner Sport-Club.

"Sei como é não jogar na base, ser ignorado", disse Scherhant há alguns dias, em entrevista coletiva da seleção alemã, ao comentar sua trajetória. Agora, marcar justamente no Estádio Olímpico de Berlim, sua cidade natal, o deixa "felicíssimo".

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Durante a pandemia de covid-19, ele precisou se esforçar para conseguir treinar por conta própria, já que muitos campos estavam fechados. "Eu pulava a cerca todos os dias, driblava e chutava para o gol repetidamente. Embora a pandemia tenha sido difícil para todos, ela me ajudou muito em termos de futebol", contou certa vez à Sport Bild. "Se o órgão responsável pela fiscalização estava inspecionando um campo, íamos para outro: os locais ficam um ao lado do outro", contou à Sports Illustrated.

Depois de cinco anos no Hertha Berlin, Scherhant foi para o SC Freiburg em 2025. Lá, tornou-se rapidamente titular indispensável para o técnico Julian Schuster e, pouco depois, chegou à seleção.

Getty Images

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O que Jürgen Klopp disse sobre a atuação de Derry Scherhant?

Após as atuações recentes pela seleção alemã, Scherhant não é mais apenas um jogador consolidado da Bundesliga: ele também parece ter garantido, por enquanto, um lugar no time nacional. O técnico Jürgen Klopp não teve nada além de elogios para o jogador de 24 anos após a partida contra a Holanda.

"Os dois sabem jogar futebol, meu Deus", elogiou Klopp, referindo-se a Scherhant e ao também excelente Brajan Gruda, seu parceiro pelos lados do ataque. "Mas o quanto eles se esforçaram e quanto tiveram que se esforçar hoje é impressionante. É isso que, no fim, faz uma equipe. Outros também sabem jogar futebol. Mas, no fim, o que importa é a paixão e o esforço que você coloca nisso", afirmou Klopp, elogiando também o desempenho da dupla na marcação.