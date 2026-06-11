Aos olhos do campeão mundial... A torcida tira de Ronaldo o título de melhor jogador

A torcida privou o astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, do título de melhor jogador da Liga Roshen da Arábia Saudita na última temporada 2025-2026.

A temporada da Liga Saudita chegou ao fim no último dia 21 de maio, quando o Al-Nassr conquistou o título pela primeira vez após um hiato de sete anos.

Cerca de três semanas após o fim da temporada, a Liga Roshen anunciou hoje, quinta-feira, a conquista do prêmio de melhor jogador da competição na última temporada pelo mexicano Julián Quionés, estrela do Al-Qadisiyah, com base na votação dos torcedores.

O astro mexicano recebeu o prêmio poucas horas antes de disputar a partida de abertura das finais da Copa do Mundo de 2026, que será sediada por seu país em parceria com o Canadá e os Estados Unidos, contra a seleção da África do Sul.

Quinones encerrou a temporada da melhor maneira possível, conquistando a Chuteira de Ouro como artilheiro da última temporada da Liga Roshen, com 33 gols, um a mais que o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli.

Ronaldo não conseguiu manter a Chuteira de Ouro, conquistada nas duas últimas temporadas, nem ganhar o prêmio de melhor jogador da competição, apesar do papel que desempenhou na conquista do título pelo Al-Nassr, marcando 28 gols e ficando em terceiro lugar na artilharia.

O prêmio do público também não foi para o outro português, João Félix, estrela do Al-Nassr, que já havia recebido o prêmio de melhor jogador da Associação da Liga Roshen, após marcar 20 gols e dar 13 assistências em 34 partidas.

Vale lembrar que Kenounis é o jogador que mais recebeu o prêmio de melhor jogador da partida na última temporada da Liga Roshen, com 14 vezes.