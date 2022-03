Aos 44 anos, Buffon não coloca data para se aposentar e descarta voltar à seleção

Gianluigi Buffon afastou completamente a possibilidade de que ele poderia fazer um retorno improvável à seleção italiana, mas o goleiro do Parma diz que também não tem intenção de se aposentar no momento.

O arqueiro de 44 anos teve uma longa carreira internacional, mas deixou o nível mais alto antes do triunfo da Azzurra na Euro 2020 no ano passado.

No entanto, com o lugar da Itália na Copa do Mundo de 2022 ainda a ser garantido, surgiram rumores de que o jogador amplamente considerado o melhor goleiro de sua geração poderia ser convidado de volta ao plantel italiano.

O que Buffon disse sobre o assunto?

Questionado sobre se poderia fazer um retorno ao time de Roberto Mancini, Buffon encerrou os rumores, apontando sua longa ausência como a chave para não jogar mais pela seleção.

"Um lugar no Catar? Absolutamente não, não estou me candidatando porque não estou na seleção há quatro anos”, disse ele à GOAL Itália.

"Mancini, na minha opinião, fez as avaliações certas e deve ser respeitado. Ele e o trabalho que fez, o que ele nos deu, devem ser respeitados. Tenho grande satisfação”, concluiu.

Goleiro desmente discurso sobre aposentadoria

Aos 44 anos, Buffon está agora jogando em sua quarta década como goleiro profissional e continua a entregar boas atuações na Série B italiana, mas mesmo em sua idade avançada, admite que ainda não pensou em pendurar as chuteiras.

"Não faço ideia, não é como se eu tivesse um prazo ou uma data definitiva", acrescentou. "Enquanto eu me apresentar assim, enquanto estiver bem e tiver entusiasmo e objetivos, vou jogar.

Então, quando um desses componentes estiver faltando, sairei sem problemas”, finalizou o atleta.

A carreira de Buffon na seleção italiana

Buffon recebeu sua primeira convocação para a Seleção Italiana no dia 29 de outubro de 1997, com apenas 19 anos de idade. Devido a uma lesão de Gianluca Pagliuca, Buffon foi chamado para um jogo contra a Rússia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1998. O arqueiro fez, no total 176 jogos pela seleção italiana.

Sagrou-se recordista de partidas realizadas pela Seleção Italiana, superando nomes históricos como Paolo Maldini, Fabio Cannavaro e Dino Zoff nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. O atleta ainda fez parte do elenco titular da Seleção Italiana que foi campeã da Copa do Mundo FIFA de 2006 e também participou do título italiano da Eurocopa Sub-21 em 1996. Em 13 de novembro de 2017, após o empate em 0 a 0 com a Suécia, que deixou a Itália fora da Copa do Mundo FIFA de 2018, Buffon anunciou sua despedida da seleção.