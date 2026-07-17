Aos 39 anos... Messi surpreende o mundo com um recorde que não havia alcançado na Copa do Mundo do Catar

Com o passar dos anos e o avanço da idade, a velocidade costuma ser a primeira das qualidades físicas que um jogador de futebol perde; mas, quando se trata da lenda Lionel Messi, a lógica muitas vezes fica de lado para dar lugar aos números milagrosos.

Aos 39 anos, o capitão da seleção argentina não se contenta apenas em levar a “Albiceleste” a mais uma final de Copa do Mundo, mas também lidera a artilharia da Copa do Mundo de 2026 e disputa com força as primeiras posições em assistências e dribles bem-sucedidos.

E as surpresas não pararam por aí: as estatísticas revelaram um número impressionante, já que Messi registrou, na Copa do Mundo atual, uma velocidade máxima superior à que alcançou na Copa do Mundo do Catar de 2022 — torneio em que levou seu país ao título e foi eleito o melhor jogador.

É evidente que Messi não possui mais aquela explosão física que marcou os melhores anos de sua carreira no Barcelona; entre 2009 e 2015, sua velocidade máxima oscilava entre 32,5 e 33,5 km/h, chegando até perto de 34 km/h em algumas medições. A título de comparação, um dos jogadores mais rápidos do planeta atualmente, o francês Kylian Mbappé, registrou recentemente uma velocidade máxima de 35 km/h; e, de acordo com especialistas em desempenho esportivo, os jogadores de futebol geralmente começam a perder cerca de 2% de sua velocidade entre os 30 e os 35 anos, e o ritmo desse declínio se acelera, chegando a aproximadamente 3% após ultrapassar essa idade, segundo a ESPN.

Durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando Messi tinha 35 anos, ele registrou uma velocidade máxima de 29,38 km/h. Embora estivesse, naquela época, aquém de seus recordes físicos anteriores, ele continuou a fazer a diferença graças à sua genialidade, à sua visão perspicaz, à sua capacidade de desorganizar as defesas e aos seus passes decisivos no último terço do campo.

Já na atual Copa do Mundo de 2026, o astro argentino surpreendeu a todos com um número ainda maior; na partida contra a Argélia, ele registrou uma velocidade máxima de 30,9 km/h, o que representa um aumento superior a 5% em relação aos seus melhores números na Copa do Mundo anterior.

Esse aumento na velocidade não significa que Messi passe a correr distâncias maiores durante as partidas; pelo contrário, a distância total percorrida é uma das variáveis que diminuiu significativamente ao longo dos anos.

A maior distância percorrida por Messi nesta Copa do Mundo foi na épica partida das semifinais contra a Inglaterra, quando ele correu 8,2 quilômetros ao longo dos 90 minutos, e registrou, justamente nessa partida, uma velocidade máxima de 29 km/h; o que demonstra que o tempo realmente mudou o estilo de jogo de Messi, que passou a distribuir seu esforço físico com muita inteligência e a escolher os momentos decisivos para se destacar, mas os números de sua velocidade máxima comprovam que ele ainda é capaz de impressionar a todos e desafiar todas as expectativas físicas.