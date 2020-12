Aos 38 anos, Petr Cech vai voltar a jogar pelo Chelsea... pelo time sub-23

Lendário ex-goleiro dos Blues tem treinado regularmente e deve ser titular da equipe da base do Chelsea na Premier League 2

Petr Cech está prestes a escrever mais um inusitado capítulo de sua história no futebol. Tudo indica que na segunda-feira (13), o capacete mais famoso do esporte bretão será visto em campo mais uma vez. Isso porque o arqueiro da deve jogar uma partida pelo time sub-23 do , pela Premier League 2, contra o .

Em 15 de janeiro de 2019, Petr Cech anunciou, em seu Twitter, a aposentadoria dos gramados. Ele pendurou as chuteiras ao fim da temporada 2018/19 e desde junho de 2019, ele não atua em uma partida.

O retorno, porém, será no time da ilustre base do Chelsea. Mesmo aos 38 anos, o arqueiro tcheco jogará na equipe sub-23 do clube londrino. Cech foi inscrito pela equipe principal do Chelsea na Premier League e é o quinto goleiro do time, o que torna a possibilidade de ele jogar na competição principal bastante difícil.

O veterano goleiro tem o respaldo da equipe técnica e do treinador do time principal, Frank Lampard. O goleiro tem treinado com regularidade mesmo sem grandes perspectivas de atuar pelo time principal.

"Petr tem treinado com os goleiros há algum tempo. Ele treina todos os dias com eles e isso é de muito valor pela experiência", declarou Frank Lampard após o empate do Chelsea com o , pela Liga dos Campeões.

Com o treinamento constante que tem feito, Cech não deve ter problemas com a questão física, já que Lampard destacou a aptidão de jogo do veterano.

"Ele está fisicamente apto, muito aptop. Ele ainda é relativamente jovem. Ele parou de jogar quando provavelmente poderia ter continuado. Ele tem levado seu trabalho no Chelsea muito bem, tem me ajudado muito e trabalhamos juntos", falou o treinador do time principal dos Blues.