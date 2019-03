Aos 35 anos, Conca não descarta retorno ao Fluminense

Meia, que defende equipe do futebol estadunidense, ainda guarda boas lembranças do clube carioca

Mesmo após quase quatro anos de sua última passagem pelo Fluminense, Darío Conca não nega que guarda carinho especial pelo Tricolor das Laranjeiras após torcedores do clube carioca pedirem sua volta.

"Estou sentido o torcedor, próximo das pessoas. Posso acompanhar melhor. Os torcedores pedem nas redes sociais e pessoalmente para eu voltar, mostram carinho. Acho legal, vou ser sempre grato. Eu nunca fecho as portas. Não posso falar que vou voltar ou não porque não sabemos como será o futuro, mas não fecho as portas. Foi um clube que me tratou muito bem. Me senti muito confortável. Nunca viraria as costas para o Fluminense ou para a torcida", revelou o argentino em entrevista ao Lance.

O clamor dos torcedores veio depois da postagem acima, na qual Conca fez um dos dois gols que o consagrou na vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio no Estádio Nílton Santos.

Sobre a recepção dos fãs pelo fato de ter defendido o Flamengo em 2017, o meio-campista não escondeu que houve animosidade entre alguns, mas que entende a situação.

"Jogador de futebol sabe que está aberto a essa possibilidade. Não vou falar que fico feliz por receber xingamento, seria mentira, mas tem que ver o lado do torcedor apaixonado. Eles agem dessa forma. Mais importante foi o apoio da minha família. Tenho esposa, filho, eles me apoiaram bastante. Ninguém gosta, mas sabemos que faz parte do futebol", reconheceu o camisa 10.

Darío Conca teve duas passagens pelo Flu: a primeira entre 2008 e 2011 e a segunda entre 2014 e 2015. Ao todo, foram 264 partidas em que o jogador esteve em campo. Atualmente ele joga pelo Austin Bold, do segundo escalão do futebol dos Estados Unidos.