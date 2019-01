Aos 34 anos, Thiago Silva se vê no auge da carreira: "experiência deixa tudo mais fácil"

O brasileiro do Paris Saint-Germain tem sido um dos melhores zagueiros da atual temporada europeia

“O mais importante é se levantar o mais rapidamente possível cada vez que você cai". As palavras foram ditas por Thiago Silva, em entrevista para a AFP durante a inter temporada do PSG em Doha, no Qatar. E o brasileiro, que após a Copa do Mundo de 2014 passou a ser avo constante de críticas, conseguiu se levantar. Tanto, que nesta temporada 2018-19 vive uma de suas melhores fases.

E além dos desarmes, interceptações e rebatidas, a experiência vivida em campo também teve importância fundamental para Thiago chegar neste momento: “Passei por bons momentos na minha carreira. Mas com esta idade é o auge. Você segue tendo a qualidade e conta ainda com a experiência. Quando junta as duas coisas, aumenta o nível", lembrou o jogador de 34 anos, que segue em busca de conhecimento.

"Em cada minuto de cada treinamento eu tento melhorar, jogar cada jogo em um nível muito, muito alto. Com a experiência é mais fácil".