Aos 27 anos: autor da versão sobre o envenenamento dos jogadores de Senegal antes da "final do Marrocos" se aposenta da seleção

Ismail Jakobs, jogador do Galatasaray, da Turquia, anunciou sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção de Senegal, numa decisão surpreendente levando-se em conta que ele tem 27 anos.

Jakobs foi convocado pela primeira vez em 2022 para a seleção de Senegal e disputou as duas últimas edições da Copa do Mundo, além da Copa Africana de Nações de 2023 e 2025. Depois de atuar em 33 partidas internacionais, nas quais desempenhou um papel de destaque, ele poderia ter continuado jogando, mas decidiu se aposentar cedo da seleção senegalesa.

O jogador senegalês disse, de acordo com o site "Foot Mercato": "Juntei-me à seleção nacional ainda garoto e saio dela como um homem maduro. Levo comigo memórias inesquecíveis, amizades que duram a vida toda e uma gratidão que permanecerá gravada em meu coração para sempre".

E prosseguiu: "Apesar de ter crescido na Alemanha, Senegal me recebeu com enorme calor e grande amor. O país, a torcida, meus companheiros de equipe e a cultura que me fizeram sentir em casa desde o primeiro momento. Graças a Senegal, consegui realizar os sonhos da minha infância e viver momentos que guardarei para sempre".

E continuou: "Sendo filho de um pai senegalês, foi um prazer realizar não apenas o meu sonho, mas também o sonho do meu pai. Hoje, chegou o momento de abrir um novo capítulo. Quero me concentrar na minha trajetória no clube e dedicar mais tempo precioso a mim mesmo e à minha família".

E concluiu: "Porque o tempo é precioso, e alguns momentos não se repetem. Minha aventura em campo com Senegal se aproxima do fim, mas meu vínculo com este país permanecerá eterno".

Vale lembrar que Ismail Jakobs provocou grande polêmica após a final da Copa Africana de Nações de 2025 diante de Marrocos, ao afirmar que 3 jogadores sofreram uma intoxicação alimentar.

Jakobs disse que o momento em que surgiram os sintomas e a gravidade deles sugerem que o que aconteceu foi intencional.

E acrescentou: "Não posso afirmar com certeza absoluta, mas minha opinião pessoal é que três dos nossos jogadores foram intoxicados".

E prosseguiu: "Não foi uma intoxicação alimentar comum, 3 jogadores caíram ao mesmo tempo, e foi algo muito assustador. Não quero fazer acusações, mas o que aconteceu não foi acidental".