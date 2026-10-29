O futebol está cheio delas: histórias de supertalentos que despertam grande expectativa desde cedo, mas depois não conseguem corresponder a ela no ambiente feroz do futebol profissional. Seu brilho se apaga e, em algum momento, seus nomes só voltam a ser mencionados quando alguém pergunta: afinal, o que aconteceu com ele?

Yusuf Demir estava no melhor, ou no pior, caminho para se tornar uma dessas histórias. "Queda de ex-joia do Barça fica cada vez pior", dizia uma manchete da Sport Bild no início de fevereiro. O Galatasaray havia rescindido o contrato do jogador, então ainda com 22 anos, assinado três anos e meio antes. Nesse período, ele disputou apenas 26 partidas pelo grande clube turco. De promessa prodigiosa, Demir havia passado a ser visto como alguém que não vingou.

Aos 15 anos, o canhoto de técnica brilhante ganhou destaque pela primeira vez também fora da Áustria. No Mercedes-Benz Junior Cup, renomado torneio sub-19 de futebol de salão em Sindelfingen, ele emendou grandes atuações no início de janeiro de 2019 pela equipe sub-19 do Rapid Viena contra as categorias de base do Bayern de Munique, do VfB Stuttgart e do Liverpool. O talento de Demir com a bola passou a ser assunto de todos, e ele foi eleito o melhor jogador do torneio. Desde a primeira edição, em 1991, o MVP nunca havia sido tão jovem.

No fim de 2019, Demir estreou como profissional pelo Rapid aos 16 anos. Um ano depois de sua primeira exibição de gala no Mercedes-Benz Junior Cup, voltou a ser eleito o melhor jogador do torneio em 2020 e, dessa vez, conquistou o título com a equipe de Viena. Desde então, passou a carregar o rótulo de "Messi austríaco", que, se por um lado era elogioso, por outro nunca ajuda um jogador jovem a se desenvolver. As metas eram igualmente ambiciosas: "Por exemplo, ganhar o máximo possível de títulos ou até a Liga dos Campeões. Pessoalmente, desde que eu era criança, tenho o sonho de um dia ganhar a Bola de Ouro", disse Demir, então com 17 anos, ao Transfermarkt.

Aos 18 anos, Yusuf Demir se transferiu para o Barcelona

A transição para o futebol adulto começou bem no Rapid. Desde cedo, ele passou a jogar com regularidade, foi titular e já tinha papel importante apesar da pouca idade. Talvez tivesse sido melhor permanecer mais tempo no clube de sua cidade e continuar a se desenvolver ali, com tranquilidade. Mas o poderoso Barcelona apareceu quando ele havia acabado de completar 18 anos.

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"Era meu grande desejo me transferir para lá", disse Demir recentemente ao Wiener Zeitung. Hoje, todos sabemos que não deu certo. Mas atribuir o fracasso apenas ao fato de que a ida para um clube de alcance mundial como o Barça aconteceu cedo demais seria simplificar a história. Houve também circunstâncias desfavoráveis que complicaram sua situação em Barcelona.

Quando Demir chegou, no verão de 2021, o Barça, que já enfrentava dificuldades financeiras havia anos, passava por um momento especialmente delicado. Em campo, o jovem, emprestado inicialmente pelo Rapid por uma modesta taxa de 500 mil euros, mostrou potencial, recebeu oportunidades e teve boas atuações. Mas havia os termos da transferência: após dez partidas, o Barcelona seria obrigado a contratar o meia-atacante em definitivo por dez milhões de euros.

A bola na trave decisiva para o destino de Yusuf Demir no Barça

No fim, porém, os catalães, afundados em dívidas, não podiam arcar com essa despesa. Para Demir, foi ainda mais amargo descobrir que, no futebol, o destino de uma pessoa às vezes é decidido por centímetros. No fim de novembro de 2021, Xavi, lenda do Barça que pouco antes havia assumido o comando no lugar de Ronald Koeman, escalou Demir como titular no jogo da Liga dos Campeões contra o Benfica. Aos 43 minutos, o jogador, então com 18 anos, quase garantiu os três pontos. Mas seu belo chute colocado de esquerda, da ponta direita da área, acertou o travessão em vez de entrar.

Se a bola tivesse ido alguns centímetros mais abaixo, o Barcelona possivelmente teria vencido e garantido a classificação para as oitavas de final após a quinta rodada da fase de grupos. Mas, como o travessão impediu o golaço de Demir, o jogo terminou em 0 a 0. Na última rodada, o Benfica ainda ultrapassou os espanhóis, que perderam por 3 a 0 para o Bayern de Munique. Em vez da Liga dos Campeões, o Barça disputou apenas a Liga Europa na segunda metade da temporada e deixou de receber receitas importantes. Assim, não havia mais dinheiro para contratar Demir em definitivo, e ele nunca chegou a fazer sua décima partida pelo clube em que sonhava jogar.

É claro que não adianta especular sobre como teria sido a trajetória de Demir se as coisas tivessem acontecido de outra forma. O fato é que sua passagem pelo Barça terminou após apenas seis meses. Em janeiro de 2022, o jogador, que atuou quatro vezes pela seleção austríaca, voltou ao Rapid. Outros seis meses depois, transferiu-se para o Galatasaray por seis milhões de euros, mas não encontrou seu lugar por lá. "O mundo do futebol na Turquia é muito diferente. Os turcos são emotivos, fanáticos, impulsivos. Tive dificuldade para lidar com isso", diz o filho de pais turcos sobre sua experiência malsucedida em Istambul. Ele ressalta que, "em termos de mentalidade, sou austríaco".

Como foi a carreira de Yusuf Demir desde a transferência para o Galatasaray?

Como estava muito longe de conquistar uma vaga entre os titulares do Galatasaray, Demir foi emprestado ao FC Basel em 2023. Mas problemas com lesões, entre outros fatores, fizeram da esperança de dar novo impulso à carreira na Suíça apenas mais um capítulo de um declínio gradual. Ao ano perdido em Basel, seguiram-se mais um ano e meio perdidos no Galatasaray, pelo qual quase não jogou na liga. Depois de somar apenas 29 minutos na Süper Lig, entrando do banco uma vez na primeira metade da temporada 2025/26, clube e jogador decidiram encerrar o vínculo no início de fevereiro de 2026.

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O Rapid recebeu Demir de volta, e ele fazia questão de retornar ao seu país. Depois de vários anos jogando muito pouco, era natural que sua condição física estivesse aquém do ideal. Por isso, o jogador tomou uma decisão notável: "Por causa da falta de condicionamento físico, não pedi um centavo ao Rapid nos primeiros meses", revelou Demir ao Wiener Zeitung. Disse ter recebido apenas um "contrato coletivo", "para ficar registrado". Assim, quem havia jogado pelo Barcelona na Liga dos Campeões aos 18 anos e ganhado milhões no Galatasaray passou, de repente, a receber apenas o salário mínimo. "Era algo em torno de 1.500 euros", contou Demir.

Nos primeiros meses de volta a Viena, também ficou evidente o quanto faltava fisicamente ao ex-supertalento. Ele só voltou a jogar em abril. Em meados de maio, a temporada passada terminou com um episódio extremamente infeliz para Demir: na derrota por 2 a 0 para o Sturm Graz, foi titular do Rapid pela primeira vez desde o retorno, mas precisou sair após pouco mais de 20 minutos. Frustrado, ele havia arremessado uma chuteira para fora do campo, e ela foi na direção do quarto árbitro. O juiz considerou o gesto antidesportivo e mostrou o cartão vermelho. "Não foi de propósito. Eu só queria jogar a chuteira para fora, mas ela foi na direção errada", defendeu-se Demir.

Yusuf Demir de volta ao Rapid Viena: pronto para dar um novo pontapé inicial na carreira

Hoje, ele consegue rir do episódio. Até porque, nesta temporada, as coisas enfim voltaram a dar certo. "Pude trabalhar duro para melhorar", disse Demir à Sky, explicando que recuperou totalmente o condicionamento físico durante o verão. "Havia coisas que ele precisava mudar, e nós, como treinadores, tínhamos de ajudá-lo nisso", afirmou o técnico Johannes Hoff Thorup no podcast 1899FM.

Sob o comando do dinamarquês, Demir vem mantendo um alto nível em 2026/27 e é titular absoluto do líder do Campeonato Austríaco. Nas últimas oito partidas da liga, participou diretamente de oito gols (quatro gols e quatro assistências). O jogador de técnica refinada não é mais apenas alguém capaz de decidir partidas, mas também de jogar pelo coletivo. Ele tem "certa liberdade no ataque, mas o trabalho defensivo não é negociável, é importante", ressaltou Demir recentemente. Em campo, mostra que, agora aos 23 anos, é "um novo jogador", como elogiou o técnico Hoff Thorup.

"Tenho certeza de que voltarei a chamar a atenção", havia anunciado Demir na primavera. Ele ainda é jovem, mas já passou por muita coisa e parece ter amadurecido o suficiente para que nada impeça um novo começo na carreira. "O futebol é o mesmo aqui e lá", diz Demir, conciliando com os pés no chão seu passado em Barcelona e o retorno às origens. "Não importa o quão alto você tenha chegado, isso não faz de você uma pessoa melhor. Você continua sentado à mesa com seus pais. Isso não mudou."