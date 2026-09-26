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Aos 15 anos: estrela marroquina entra para a história do Barcelona e de La Liga

Logrono United x Barcelona
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Barcelona
Liga F
Marrocos
Espanha
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Quem é ela?

A marroquina Maissa Baha entrou para a história ao se tornar a mais jovem jogadora a marcar um gol na história do Campeonato Espanhol feminino, aos 15 anos, 8 meses e 10 dias, durante o confronto entre Barcelona e Logroño, no sábado, pela quinta rodada da competição.

Baha marcou o primeiro gol do Barcelona aos 17 minutos, ao subir mais alto em uma cobrança de escanteio batida por Caroline Graham e desviá-la de cabeça com maestria para dentro das redes, dando ao time catalão a vantagem por 1 a 0.

Patricia Guijarro ampliou a vantagem do Barcelona com o segundo gol aos 71 minutos, e a equipe fechou a partida com uma vitória por 2 a 0, assumindo a liderança da tabela de classificação à frente do Real Madrid.

Baha, jogadora da seleção marroquina, havia se juntado durante o verão aos treinos do time principal do Barcelona em preparação para a nova temporada, antes de seguir escrevendo um novo capítulo em sua promissora trajetória com este feito histórico.

Baha vem de uma família ligada ao futebol, sendo filha do ex-internacional marroquino Nabil Baha e irmã de Ziad Baha, jogador do time sub-19 do Olympique de Marselha.

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