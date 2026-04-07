O PSV é campeão nacional e os torcedores estão ansiosos para saber disso. Os jogadores partirão às 15h em um carro alegórico pelo centro da cidade para, por fim, serem homenageados na Praça da Prefeitura. Acompanhe tudo em nosso blog ao vivo!

15h31 - Schouten também tem lugar no carro alegórico





15h27 - Os carros alegóricos partiram!

Neste ano de título, há três veículos. Primeiro, um ônibus com a família; depois, um caminhão de Twan Boeringa, de Maarheeze, com a família; e, por fim, o verdadeiro carro alegórico com os jogadores.





14:48 - Schouten, lesionado, recebe a taça do campeonato





14:45 - Recepção calorosa para Bosz

14:23 - A equipe do PSV receberá a taça do campeonato

Os torcedores do PSV aguardam nas arquibancadas do Estádio Philips, com troféus de papelão, até que o time do PSV receba o troféu do campeonato. O capitão Jerdy Schouten, que está lesionado, receberá o troféu em breve das mãos de Mark van Bommel.





14h05 – a carroça já está pronta

Daqui a mais ou menos uma hora, o carro alegórico partirá para um passeio pelo centro de Eindhoven.

14:00 - Lá está o troféu do campeonato

13:51 - Praça da Prefeitura já está lotada

O PSV informa que a Praça da Prefeitura já está lotada. Está cheia e não cabe mais ninguém. As pessoas terão que encontrar outro lugar.

13:21 - A Praça da Prefeitura está lotada





12h00 - A programação de hoje

De manhã já houve muita festa, mas a homenagem só começa à tarde

13h00: abertura das portas do Estádio Philips

13h45: início do programa no Estádio Philips

14h: início do programa na Praça do Mercado e na Praça da Prefeitura

14h30: homenagem à seleção no Estádio Philips, com entrega do troféu

15h: saída do carro de mão, passeio pelo centro da cidade. A acompanhar nos telões na Praça do Mercado e na Praça da Prefeitura

17h30: homenagem na Praça da Prefeitura

10h00 - Bem-vindos!

Bom dia! Sejam bem-vindos ao blog ao vivo da cerimônia de homenagem ao PSV. A equipe do técnico Peter Bosz conquistou no domingo o título nacional pela 27ª vez na história do clube, sem precisar entrar em campo. Eindhoven está lotada hoje de torcedores comemorando o título nacional. Tudo pode ser acompanhado por meio deste blog.