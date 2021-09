Ao provocar o Corinthians, Deyverson acaba se desculpando com a torcida do Palmeiras

Jogador republica postagem de torcedora em seu Instagram com música da torcida rival e pede desculpas aos palmeirenses; veja detalhes

Um episódio inusitado aconteceu nesta última quinta-feira (09), quando o jogador Deyverson, 30 anos, do Palmeiras, repostou uma publicação de uma torcedora em seu stories do Instagram com provocações ao seu principal rival, o Corinthians, relembrando um jogo entre os dois times de 2018. Porém, a postagem tinha uma música da torcida alvinegra: "É o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira".

(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

Logo em seguida, ao notar o ocorrido, o atleta apagou a postagem e se desculpou com a torcida do Verdão: "Família palmeirense, acabei repostando uma torcedora do Palmeiras sem ver a música que ela tinha colocado nos stories. Peço perdão a todos".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda, para tirar um pouco do clima ruim com a torcida palmeirense, fez uma provocação aos corintianos, comentando sobre a famosa "piscadinha" que mandou ao banco de reservas do Timão em Derby realizado em 2018: "Ficou marcado em cima de vocês".

O jogador está de volta ao alviverde no ano de 2021, após passagens pelos espanhóis Alavés e Getafe. Ao todo, Deyverson possui 118 jogos e 26 gols marcados pelo Palmeiras.

Segundo o portal oGol, especializado em estatístcas de futebol, o jogador disputou sete clássicos contra o Corinthians, marcando um gol.