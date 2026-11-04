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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Ao longo da história: Real Madrid, o monstro dos minutos finais na Liga dos Campeões

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
Valencia x Real Madrid
Valencia
La Liga
F. Valverde
Grécia
Espanha
Uruguai

A equipe merengue reverteu a desvantagem e conquistou a vitória

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O Real Madrid seguiu ampliando seu recorde como a equipe que mais marcou gols nos minutos finais ao longo da história da Liga dos Campeões da Europa, depois que o uruguaio Federico Valverde anotou o gol da vitória (o terceiro) nas redes do AEK Atenas, da Grécia, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Valverde conduziu a equipe merengue ao triunfo por 3 a 2 fora de casa, ao marcar um belo gol aos 90+2 minutos, com um forte chute de fora da área.

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07 de nov. de 2026

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Segundo o jornalista espanhol Fran Martínez, especializado em estatísticas de futebol, o Real Madrid é a equipe que mais marcou gols nos acréscimos ao longo da história da maior competição continental, com 49 gols aos 90 minutos ou depois disso, sem contar as prorrogações.

De acordo com uma estatística da rede "SofaScore", Valverde está na lista dos jogadores que marcaram mais de 10 gols de fora da área por clubes das cinco grandes ligas europeias nas três últimas temporadas.

A lista é liderada pelo outro craque do Real Madrid, o francês Kylian Mbappé, com 17 gols, seguido por seu compatriota Michael Olise, ponta do Bayern de Munique (15).

A lista ficou da seguinte forma:

  • Kylian Mbappé: 17 gols.
  • Michael Olise: 15 gols.
  • Lamine Yamal: 14 gols.
  • Harry Kane: 12 gols.
  • Hakan Çalhanoğlu: 12 gols.
  • Federico Valverde: 11 gols.

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