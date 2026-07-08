Ao lado de uma lenda do Real Madrid... Jesus abre mão de dois terços do seu salário no Al-Nassr em prol de Portugal

O português Jorge Jesus, ex-técnico do Al-Nassr, decidiu abrir mão de dois terços do seu salário no clube saudita para assumir o comando da seleção de seu país no próximo período.

A Federação Portuguesa anunciou a saída do espanhol Roberto Martínez do cargo de técnico da seleção principal, após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final contra a Espanha.

O jornal português “Apola” informou que Jorge Jesus será o novo técnico do “Brasil da Europa”, com um contrato de quatro anos, que terminará após a Copa do Mundo de 2030, sediada pela Portugal em conjunto com a Espanha e o Marrocos.

O jornal explicou que a Federação Portuguesa está trabalhando para acertar todos os detalhes neste momento, na esperança de anunciar oficialmente a contratação de Jesus antes do próximo domingo.

Jesus aceitou treinar a seleção portuguesa, recusando outras propostas, embora venha a receber cerca de um terço do salário que auferia no Al-Nassr, já que receberá menos de 4 milhões de euros, contra os 12 milhões que ganhava na Liga Saudita.

De acordo com o mesmo jornal, Jesus levará consigo os membros de sua comissão técnica, composta por João de Deus e Fábio Jesus como assistentes técnicos, Márcio Sampaio como preparador físico, e Rodrigo Araújo e Gil Henrique como analistas de desempenho.

Além disso, espera-se que Ricardo Carvalho continue no cargo de assistente técnico e Ricardo como treinador de goleiros, embora isso ainda não esteja confirmado.

No entanto, Jorge Jesus deseja adicionar um novo membro à comissão técnica nos próximos tempos: Pepe, lenda do Real Madrid, após ter se aposentado oficialmente do futebol ao final da Euro 2024.

O nome de Pepe já havia sido associado a um retorno ao Real Madrid, como parte da nova comissão técnica do técnico português José Mourinho, mas ele recusou a proposta.

Jesus espera que Pepe aceite se juntar a ele na seleção de Portugal, a fim de aproveitar sua vasta experiência internacional — representada por 141 partidas pela “Brasil da Europa” —, o que o ajudará a impor sua autoridade no vestiário.