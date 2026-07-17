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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Ao lado de Pedro Porro... Yamaal dissipa os temores de ficar de fora da final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Yamal
P. Porro
Espanha
Argentina
EUA

O astro espanhol vai participar da final normalmente?

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, dissipou os temores de ficar de fora da final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, contra a Argentina, ao lado de seu companheiro Pedro Porro.

A seleção espanhola enfrenta a Argentina, no próximo domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

A 48 horas da partida, Lamine Yamal participou dos treinos coletivos da “La Roja”, nesta sexta-feira, ao lado de seu companheiro Pedro Porro, conforme revelou o jornalista espanhol Alfredo Martínez.

Com isso, fica confirmada a participação de Yamal e Boro na final da Copa do Mundo, após as dúvidas que surgiram em relação a ambos, devido à ausência deles nos treinos coletivos ontem, quinta-feira.

Yamal participou da vitória por 2 a 0 sobre a França, na última terça-feira, nas semifinais da Copa do Mundo, onde conquistou o pênalti que resultou no primeiro gol da Espanha, sem ser substituído.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

O jogador de 19 anos marcou apenas um gol na atual edição da Copa do Mundo, na vitória por 4 a 0 sobre a seleção da Arábia Saudita, na segunda rodada da fase de grupos.

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