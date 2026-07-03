Ao contrário dos times profissionais... O Al-Ahli inicia sua preparação para a nova temporada com uma viagem inesperada

O Al-Ahli saudita iniciou seus preparativos para a nova temporada de futebol 2026-2027, ao contrário dos grandes times da Liga Roshen da Arábia Saudita — Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad —, por meio de uma viagem inesperada.

O Al-Ahli não divulgou seu programa de preparação para a nova temporada, mas seus torcedores foram surpreendidos com a publicação de fotos em sua conta oficial no site “X”, mostrando a viagem da delegação do time para a Áustria, nesta sexta-feira, para iniciar o treinamento no exterior.

Assim, o Al-Ahli inicia seus preparativos para a nova temporada com um estágio no exterior, ao contrário dos clubes Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad, que começam seus preparativos com um estágio interno, antes de viajar para o exterior na segunda ou terceira fase da preparação.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, o Al-Ahli ficará na cidade de Langenfeld, na Áustria, por 13 dias, até o dia 16 de julho, antes de viajar para a Portugal para realizar um novo estágio até o dia 28 do mesmo mês.

Em seguida, o Al-Ahli retornará à cidade de Jeddah para dar início às competições da nova temporada, que incluem a Liga Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas, a Supercopa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia.

Vale lembrar que o Al-Ahli começou a temporada passada de forma extremamente forte, conquistando a Supercopa da Arábia Saudita após um hiato de 9 anos, antes de encerrá-la com a conquista da Liga dos Campeões da Ásia pela segunda vez consecutiva.