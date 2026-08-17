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Ao contrário do que lhe foi imposto no Benfica: Mourinho corrige o pecado de sua primeira passagem pelo Real Madrid

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J. Mourinho
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O novo rosto do "Special One"

Em um movimento sem precedentes, José Mourinho decidiu que seu retorno ao Santiago Bernabéu seria sem alarde, sem coletivas explosivas e sem apresentações. Um silêncio completo que esconde por trás de si um plano cuidadosamente elaborado para evitar a repetição do maior erro que encerrou sua primeira era em Madri.

Há dois meses, o Real Madrid anunciou oficialmente o retorno de José Mourinho para comandar a equipe e, desde então, o clube mantém um silêncio absoluto. Nenhuma apresentação oficial de Mourinho, nem apresentação de qualquer das novas contratações que o clube fechou nas últimas semanas, com destaque para Bernardo Silva e Marc Cucurella, além de outros quatro jogadores que se juntaram ao elenco merengue.

Sem apresentações: o Bernabéu é o palco

Segundo revelou Héctor González no programa "Carrusel Deportivo", o clube não pretende realizar nenhuma cerimônia de apresentação, tendo ele afirmado: "O Real Madrid joga no sábado fora de casa contra o Espanyol na abertura da La Liga e depois recebe a Real Sociedad em casa no dia 26 do mês. Nesse dia, a torcida do Bernabéu verá os seis novos jogadores e Mourinho pela primeira vez em seu estádio". 

E prosseguiu: "Fontes próximas ao treinador confirmaram que essa decisão veio a pedido direto do próprio Mourinho. O homem que o Benfica anteriormente obrigou a aparecer diante da imprensa quer agora se afastar totalmente dos holofotes".

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Por que Mourinho escolhe desaparecer?

Aqui entra a explicação do famoso jornalista espanhol Tomás Roncero, que esclareceu as verdadeiras motivações de Mourinho, ao dizer: "Talvez ele ache que já foi apresentado ao clube e sabe perfeitamente qual é a sua influência, pois não é um treinador comum. Além dos motivos futebolísticos, por ser um dos grandes do jogo, tem uma personalidade marcante, e sabemos que em coletivas de imprensa pode ser questionado sobre inúmeras coisas e acabar sendo um tanto ríspido". 

E ressaltou: "Por esse motivo, mantém até agora o silêncio e se limita a alguns minutos de declarações para os veículos de comunicação do clube, voltando depois para casa. E, se mantiver essa tranquilidade ao longo de toda a temporada, isso não será ruim para o Real Madrid".

O novo Mourinho: a mesma paixão com uma face diferente

Roncero reconhece que esse silêncio pode prejudicar a movimentação midiática, mas, em contrapartida, é a tábua de salvação de Mourinho para evitar a repetição do cenário de 2013.

E apontou: "Para nós, jornalistas, isso é ruim, porque dependemos, para nosso sustento, do que nos dizem os jogadores e treinadores. Mas acredito que ele tem consciência de que reduzir sua exposição na mídia pode impedi-lo de repetir os erros que cometeu em sua primeira passagem. E, especialmente, em seu terceiro ano, que foi o pior de seus anos e que levou à sua saída".

Roncero concluiu ressaltando que a mudança diz respeito apenas à fachada: "A portas fechadas, Mourinho continua sendo o exigente que prepara os jogos com grande paixão, que examina cada detalhe minuciosamente e que mantém os jogadores totalmente motivados. Dentro do vestiário, continua rígido e exige muita disciplina. As coisas seguem como de costume, mas, fora dele, o veremos com menor presença na mídia e na imprensa".

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