A resolução do litígio entre Marrocos e Senegal sobre a identidade do campeão da Taça das Nações Africanas de 2025 não será tão breve como se esperava, depois de vários relatos da imprensa terem revelado uma nova data para a aguardada audiência perante o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) para analisar o caso.

Segundo a rede espanhola especializada IUSPORT , citando fontes próximas de uma das partes do litígio, a audiência entre as federações senegalesa e marroquina realizar-se-á durante os próximos meses de setembro ou outubro, na sede do tribunal, na cidade suíça de Lausanne.

Este calendário significa que a emissão da decisão final do caso não será possível antes do mês de outubro, no mínimo, mantendo-se assim o clima de polémica em torno do título da Taça das Nações Africanas de 2025 por várias semanas adicionais, num contexto de tensão contínua entre as duas partes.

Vários relatos da imprensa tinham alegado, no início do corrente mês de julho, que o tribunal havia emitido uma decisão a favor do Senegal, mas o TAS negou ter emitido quaisquer decisões oficiais.

Título africano de 2025 suspenso à espera da decisão do TAS

Os adeptos africanos aguardam a decisão do tribunal desportivo, que determinará se irá confirmar a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF), proferida no passado dia 17 de março, ou se irá anulá-la definitivamente.

A comissão de recursos da CAF tinha revertido a decisão de primeira instância, depois de ter decidido retirar o título da competição à seleção senegalesa e atribuí-lo administrativamente à seleção marroquina, na sequência dos acontecimentos ocorridos na final.

A decisão surgiu após os jogadores da seleção do Senegal terem abandonado temporariamente o relvado durante o prolongamento, em protesto contra a marcação de uma grande penalidade a favor da seleção marroquina, antes de esta ser executada e falhada, tendo o Senegal marcado posteriormente um golo por intermédio de Bab Gaye.

Apesar de Marrocos não ter transformado a grande penalidade em golo, a Confederação Africana decidiu considerar a seleção marroquina vencedora pelo resultado de 3-0 administrativamente, devido à infração cometida pela seleção senegalesa, de acordo com a decisão da comissão de recursos.

A Federação Senegalesa de Futebol rejeitou categoricamente a decisão, considerando-a "injusta" e descrevendo-a como um "roubo administrativo", antes de apresentar oficialmente um recurso perante o Tribunal Arbitral do Desporto para recuperar o seu direito ao título.

A audiência do TAS será decisiva na definição do destino da competição, uma vez que os acontecimentos caminharão para um de dois cenários: ou a confirmação da decisão da Confederação Africana e a manutenção de Marrocos como campeão da Taça das Nações Africanas de 2025, ou a anulação da sanção, o reconhecimento do resultado obtido em campo e a atribuição do título ao Senegal.