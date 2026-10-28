Ao contrário do esperado: leitora de lábios revela o que Arteta disse após a expulsão de Daoman

Uma especialista em leitura labial revelou as palavras que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, dirigiu ao jovem jogador Max Dowman, após sua expulsão ontem, diante do Fleetwood Town pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa "Carabao".

Dowman teve uma boa atuação durante a partida, mas foi expulso aos 86 minutos, por conta de uma falta em Harrison Neal, e logo em seguida eclodiu uma confusão entre os jogadores de ambos os lados em resposta a isso.

Enquanto Dowman passava ao lado de Arteta, o treinador espanhol foi visto dizendo algo ao jovem jogador de 16 anos.

Em um momento em que as suposições apontavam para a possibilidade de que Arteta teria dito palavras duras a Dowman, diante de sua intensa irritação com a expulsão, a especialista em leitura labial Nicola Hickling revelou o que acredita ter sido dito a Dowman enquanto ele deixava o campo.

De acordo com o site Football London, ela revelou que Arteta disse ao jogador: "Vá para o vestiário, Max".

O clube rival, que disputa a quarta divisão, provocou uma surpresa de peso, ao eliminar o Arsenal nos pênaltis (5 a 3) após o empate por 1 a 1 no tempo normal.

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