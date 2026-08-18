O anúncio feito pela Federação Senegalesa de Futebol nesta terça-feira, sobre a contratação do francês Patrick Vieira como novo diretor técnico da seleção, não passou despercebido nos bastidores da entidade, apesar de já ser esperado havia dias.

O anúncio oficial da contratação de Vieira veio um dia depois de uma reunião de emergência do comitê executivo da Federação Senegalesa de Futebol, realizada por videoconferência na noite da última segunda-feira.

A Federação Senegalesa afirmou, em comunicado oficial: "A Federação Senegalesa de Futebol comunica à opinião pública, aos meios de comunicação e a todos os agentes do futebol que o seu comitê de emergência realizou uma reunião extraordinária por videoconferência na segunda-feira, 17 de agosto de 2026, às três horas da tarde".

O comunicado acrescentou: "Após as deliberações, o comitê de emergência aprovou por unanimidade a contratação de Patrick Vieira para o cargo de treinador da seleção nacional principal do Senegal".

Unanimidade apenas no papel?

Apesar de a Federação Senegalesa afirmar que a decisão de contratar Vieira teve o aval unânime dos membros do comitê de emergência, essa unanimidade não reflete, segundo reportagens da imprensa senegalesa, o que de fato ocorreu dentro da reunião e nos dias que a antecederam.

De acordo com informações do jornalista investigativo Khadim Diakhaté, divulgadas pelo jornal senegalês "L'Observateur", a escolha do treinador francês provocou, inicialmente, "discussões acaloradas" e "tensões" entre os membros do comitê executivo.

Segundo o que noticiou o site "Afrik-Foot", a objeção não estava ligada apenas à figura de Vieira, já que alguns membros da federação não estavam totalmente convencidos do currículo do treinador francês, cuja trajetória como técnico registrou queda de rendimento nas últimas temporadas, sobretudo após sua passagem mais recente pelo Genoa. Mas o ponto mais controverso foi a forma como o processo de contratação foi conduzido.

As reportagens indicaram que vários membros do comitê executivo dirigiram críticas ao presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, por conduzir o processo de forma isolada e por não envolver suficientemente os membros do comitê executivo no processo de escolha do novo treinador.

As divergências, segundo as reportagens, foram além da questão da escolha de Vieira e chegaram a um debate mais amplo relacionado à forma de gestão da federação e ao respeito aos textos regulamentares e aos procedimentos em vigor dentro dela.

Vieira diante de uma nova missão

A Federação Senegalesa deverá apresentar seu novo treinador aos meios de comunicação em data ainda não definida, já que a entidade esclareceu que a data da coletiva de imprensa "será objeto de um anúncio posterior".

Vieira, de 50 anos, iniciará nos próximos dias suas conversas com os dirigentes da federação a respeito da formação de sua comissão técnica, como preparação para começar oficialmente sua missão com os "Leões da Teranga".

O treinador francês deverá receber um salário mensal de 35 milhões de francos CFA, o equivalente a cerca de 53.357 euros.