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Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, reafirmou seu compromisso de continuar à frente dos Três Leões até pelo menos as finais da Eurocopa 2028, destacando que não pretende deixar o cargo mesmo que receba uma proposta de algum dos grandes clubes no período que se aproxima.

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O técnico alemão revelou, ao mesmo tempo, o desejo de voltar a treinar clubes após o fim de sua missão com a seleção inglesa, numa indicação de que sua experiência atual com seleções não representa uma mudança definitiva em sua trajetória como treinador.

As declarações de Tuchel vieram em meio às conversas sobre a proximidade do argentino Mauricio Pochettino de assumir o comando do Manchester United como substituto de Michael Carrick, cuja saída é esperada para os próximos dias, já que o técnico da seleção dos Estados Unidos possui em seu contrato uma cláusula de rescisão no valor de 7 milhões de libras esterlinas.

Mas Tuchel esclareceu que sua situação é completamente diferente, afirmando que não existe cláusula de rescisão que lhe permita deixar a seleção inglesa.

Tuchel disse, em declarações divulgadas pela rede britânica "Sky Sports": "Não há cláusula de rescisão, e não existe qualquer intenção disso. Eu assinei o contrato e quero ficar até a Eurocopa. Quero disputar a Euro. Ainda temos coisas que não concluímos".

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E quando foi questionado se estava totalmente descartado deixar a seleção da Inglaterra caso algum grande clube apresentasse uma proposta antes da Euro 2028, o técnico alemão respondeu: "Sim, acho que sim".

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Tuchel: quero vencer a Liga das Nações e a Euro

Tuchel comanda a seleção da Inglaterra desde que assumiu a missão, e conseguiu chegar com ela até as semifinais da última Copa do Mundo nos Estados Unidos, antes de sofrer uma dolorosa derrota diante da Argentina.

A seleção inglesa conquistou, depois da Copa, três vitórias em quatro partidas na Liga das Nações, entre elas uma goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, dando continuidade à sua caminhada na competição de forma consistente.

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A seleção dos Três Leões se prepara para enfrentar a Croácia na noite desta quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Tuchel demonstrou satisfação em trabalhar com o grupo atual, afirmando: "Gosto do grupo de jogadores que tenho, gosto da comissão técnica, e tenho dirigentes que confiam em mim e estão satisfeitos com a forma como trabalhamos".

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E acrescentou: "Isso é muito para mim, e eu sei bem valorizar isso, por isso estou num bom lugar. Como eu disse, gosto dos jogadores. Sinto falta dos jogadores do meu time, sinto falta do meu time, sinto falta das 50 partidas das quais não participo ao longo do ano, mas estou sedento por vencer a Liga das Nações, e sedento por disputar a Euro e tentar conquistá-la".

Tuchel planeja voltar aos clubes

Apesar de reafirmar seu comprometimento com a seleção da Inglaterra, Tuchel não escondeu o desejo de voltar a treinar clubes após o fim de sua missão com a seleção.

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O treinador, que já comandou Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, disse: "Sim, com certeza. Sinto falta das 50 partidas, como eu disse. Sinto falta daqueles minutos finais quando tudo acaba. Você sai dois minutos antes do apito final, e esses são os dois melhores minutos; tudo acabou, e você está num estádio lotado, com as luzes acesas, sentindo uma grande emoção e fazendo parte de tudo aquilo".

E acrescentou: "Esses dois minutos especificamente me fazem perceber, de certa forma, o quanto sou sortudo e grato, e então soa o apito final e você volta para o túnel, e tenta vencer a partida pelo seu time. E você faz isso a cada quatro dias".

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Tuchel insinua que a Inglaterra pode sediar a final da Liga das Nações

Tuchel também falou sobre a possibilidade de a Federação Inglesa de Futebol apresentar uma candidatura para sediar a final da Liga das Nações, ideia que o técnico alemão vê com bons olhos.

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Ele disse: "Ainda não sabemos onde será realizada a final da Liga das Nações. A Federação Inglesa tem a opção de apresentar uma candidatura para sediá-la".

Tuchel entende que disputar partidas da competição em solo inglês pode representar um teste importante antes da Eurocopa de 2028, que a Inglaterra vai sediar, especialmente diante da pressão esperada por parte da torcida local.

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E explicou: "Já conversamos antes sobre a dificuldade deste grupo de jogadores em transferir o que apresentam nos treinos para as partidas. E outros técnicos da Inglaterra falaram sobre o peso da camisa da seleção".

E prosseguiu: "A Eurocopa será em nosso país, e a pressão associada a essa competição será única. É quase como um ensaio, jogando diante da nossa torcida".

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E acrescentou: "A Liga das Nações nos ajuda de forma geral. Seria maravilhoso que a final fosse realizada aqui, mas primeiro precisamos chegar à final".

A Inglaterra ocupa atualmente a segunda posição no Grupo 3, a três pontos da líder Espanha, e com seis pontos de vantagem sobre a Croácia, terceira colocada, aparecendo em boa situação para se classificar às próximas finais da Liga das Nações.