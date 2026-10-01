A camisa 7 de Cristiano Ronaldo não ficará sem dono na partida de Portugal contra a Dinamarca, apesar da saída do capitão da seleção do estágio do "Brasil Europa" na véspera do confronto.

A seleção portuguesa enfrenta a anfitriã Dinamarca na noite desta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

A lista oficial de jogadores divulgada pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) na manhã do jogo revelou que a camisa 7 será usada por Rafael Leão durante o duelo entre as duas seleções no estádio "Parken", na capital dinamarquesa, Copenhague.

Uefa.com

Ronaldo havia deixado o estágio da seleção portuguesa irritado após os acontecimentos vividos pela equipe na sequência da coletiva de imprensa do técnico Jorge Jesus, numa decisão cujos motivos o jogador afirmou que revelará "no momento oportuno".

Além da ausência de Ronaldo, a lista para a partida não registrou nenhuma outra surpresa no que diz respeito aos cortes.

Ao conceder a camisa de Ronaldo a Leão, talvez a Federação Portuguesa tenha querido enviar uma mensagem velada de que a seleção não depende de um único jogador, especialmente porque sua atitude vem horas depois de um comunicado sucinto que também gerou polêmica, interpretado por observadores como uma mensagem de desafio ao Don.

O comunicado da Federação Portuguesa, divulgado na noite de ontem, afirmou: "A Federação Portuguesa anuncia que Ronaldo deixou o estágio da seleção, atualmente realizado em Copenhague. Os preparativos para as duas partidas contra a Dinamarca e a Noruega continuarão com a participação dos 24 jogadores restantes na lista. As comissões técnica e administrativa mantêm seu foco total nos próximos compromissos da seleção nacional e na conquista dos objetivos estabelecidos".

Postura diferente da Argentina com Messi

A decisão da Federação Portuguesa de conceder a camisa de Ronaldo a Rafael Leão no confronto contra a Dinamarca vem sem que o jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, tenha anunciado sua aposentadoria internacional, ao contrário do que fez a Federação Argentina com Lionel Messi após este anunciar o fim de sua trajetória com a Albiceleste.

Apesar da decisão de Messi, Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, anunciou antes do amistoso contra a Bolívia que a camisa 10 permanecerá sem jogador até a realização da partida de despedida do craque argentino contra o Benin, marcada para a próxima terça-feira, num gesto de homenagem a ele.

Scaloni disse: "Até a realização da partida do Leo, não daremos o número 10 a ninguém. Depois disso, veremos".

Dessa forma, a seleção argentina manteve a camisa que Messi usou por anos, ao menos até sua partida de despedida, enquanto Portugal optou por conceder a camisa 7 diretamente a Rafael Leão no primeiro jogo da seleção após a saída de Ronaldo de seu estágio.