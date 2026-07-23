Ao contrário de Guardiola: federação italiana anuncia negociações com treinador experiente

Paolo Maldini, o novo diretor desportivo da Federação Italiana, e o seu assessor Leonardo revelaram os bastidores das movimentações em curso para a escolha do novo selecionador da Azzurra, confirmando que a federação já contactou outro treinador além de Pep Guardiola, cujo nome foi divulgado pelas notícias da imprensa.

As declarações da dupla surgiram durante uma conferência de imprensa após uma reunião que juntou o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, com a liga dos clubes do campeonato italiano, onde os presentes recusaram revelar a identidade do próximo treinador, limitando-se a falar dos contornos do projeto técnico da seleção.

Maldini afirmou, segundo o que transmitiu o site "Football Italia", esta quinta-feira, que a federação espera resolver o dossiê do treinador nos próximos dias, mas frisou que a pressa não será à custa da qualidade da escolha.

E acrescentou: "O ideal seria contratar o treinador antes do final da semana, mas melhor do que isso é esperar pela pessoa que realmente queremos. Há alguma urgência, mas não é uma urgência que nos leve a tomar uma decisão precipitada."

Por seu lado, Leonardo explicou que a federação trabalha segundo uma visão clara para reconstruir o futebol italiano, referindo que o processo de escolha não se limita apenas ao nome do treinador, mas inclui a construção de um projeto integral para o futuro.

Maldini revelou que a federação já começou a contactar os treinadores mais destacados do mundo, dizendo: "Não podemos negar que falámos com Carlo Ancelotti antes de contactar Pep Guardiola. Era natural começarmos por quem consideramos os melhores do mundo, para percebermos até que ponto estariam disponíveis."

Apesar disso, os dois responsáveis não deram quaisquer detalhes sobre os resultados desses contactos ou sobre a posição de Guardiola quanto a aceitar o desafio, sobretudo porque Ancelotti renovou recentemente o seu contrato com a seleção do Brasil, o que torna a sua saída neste momento algo extremamente difícil.

Notícias anteriores da imprensa indicaram que Guardiola caminha para recusar o cargo, depois de ter pedido um salário avultado de 20 milhões de euros por ano, o dobro do montante oferecido pela parte italiana.

Maldini garantiu que a sua aceitação do cargo de diretor desportivo da Federação Italiana veio após uma longa reflexão, esclarecendo que o novo projeto foi a principal razão por trás do seu acordo.

E disse: "Senti a dimensão da responsabilidade, e por isso demorou algum tempo até me convencer. Quando a seleção de Itália te chama, torna-se difícil recusar."

Acrescentou que a sua longa relação com Leonardo, e a concordância entre ambos nas ideias e na visão, contribuíram para dar forma a este novo projeto.

Por sua vez, Leonardo sublinhou que o objetivo não se limita a nomear um novo treinador, mas passa por reformular a filosofia do futebol italiano, através da unificação do trabalho entre a seleção principal, as seleções de escalões de formação e as academias, um sistema que, segundo disse, carecia de uma estratégia unificada ao longo dos últimos anos.

Explicou que a federação procura estabelecer princípios técnicos claros que comecem nas academias e continuem até à seleção principal, com foco no desenvolvimento técnico dos jogadores e no incentivo ao jogo ofensivo e à iniciativa, considerando que o futebol italiano ficou atrasado neste aspeto em comparação com vários outros países.

Leonardo frisou igualmente que o novo treinador deve estar em sintonia com esta visão, afirmando que o critério fundamental não será apenas o nome, mas sim o grau de compatibilidade das suas ideias com o projeto técnico que a federação está a trabalhar para implementar.

Concluiu as suas declarações apontando que a construção deste projeto precisa de tempo, mas afirmou ao mesmo tempo a necessidade de acelerar a preparação da seleção principal, face aos compromissos oficiais que aguardam a Itália.