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Gérard López, ex-técnico do time reserva do Barcelona, compareceu ao Tribunal de Primeira Instância nº 1 de Barcelona para prestar depoimento no caso que ficou conhecido como "caso Negreira".

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O jornal Sport noticiou que López admitiu perante o tribunal ter recebido os relatórios sobre os árbitros elaborados pelo ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Arbitragem, José María Enríquez Negreira, e por seu filho, quando comandava a equipe B do Barcelona, afirmando que eles eram úteis para a preparação das partidas.

Nesse contexto, López explicou, de acordo com fontes judiciais, que, durante o período em que trabalhou com o Barcelona B, entre 2015 e 2018, a tecnologia do árbitro assistente de vídeo não existia, e, por isso, havia necessidade de informações relacionadas a todos os aspectos do jogo, sendo a arbitragem um desses aspectos.

Acrescentou que os árbitros que apitavam partidas dessas categorias, abaixo da primeira divisão, não eram amplamente conhecidos, e que os relatórios recebidos do clube permitiam a ele e à sua comissão técnica conhecer os critérios de arbitragem, como saber quais árbitros eram mais ou menos propensos a mostrar cartões, ou mais ou menos dispostos a dialogar com os jogadores, por exemplo.

López também destacou que todas as equipes desejam obter previamente essas informações relacionadas aos árbitros, a fim de se prepararem melhor para as partidas.

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Além de López, Toni Alonso, ex-delegado da equipe B do Barcelona ao longo de 32 anos, também prestou seu depoimento e, por sua vez, admitiu a existência desses relatórios, de acordo com as fontes judiciais.

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O tribunal investiga os pagamentos, que somaram cerca de 8 milhões de euros, feitos por diferentes diretorias do Barcelona entre 2001 e 2018 ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Arbitragem, José María Enríquez Negreira, em troca da obtenção de relatórios sobre os árbitros.

Seu filho, Javier Enríquez Romero, também elaborava esses documentos, e é igualmente réu no caso.

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O Barcelona sempre defendeu sua posição afirmando que esses relatórios tinham como objetivo analisar os perfis dos árbitros designados para apitar partidas do campeonato e da copa, permitindo à comissão técnica conhecer suas tendências e seus critérios na condução das partidas.

Mas os ex-treinadores da equipe principal do Barcelona, Luis Enrique e Ernesto Valverde, negaram, durante seus depoimentos perante a Justiça, ter recebido esses relatórios ou ter tido acesso a eles, e afirmaram que não precisavam deles.

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O Ministério Público entende que os pagamentos feitos pelo Barcelona tinham como objetivo, segundo a suspeita, atrair o favor do Comitê Técnico de Arbitragem, e não em troca da obtenção de consultorias arbitrais.

Por isso, o Ministério Público considera que os ex-presidentes do clube, como Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, e os ex-diretores Óscar Grau e Albert Soler, podem ter cometido crimes de corrupção no âmbito esportivo, administração desleal e falsificação de documento comercial.

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Fontes judiciais explicaram a este jornal que a investigação judicial está prestes a ser concluída, à espera do recebimento de um conjunto de documentos do Barcelona e da Receita Federal, além de relatórios sobre o estado de saúde de Negreira, que sofre de um transtorno neurocognitivo grave compatível com a doença de Alzheimer.

Em seguida, pode ser anunciado o encerramento da investigação, para que o tribunal decida se há indícios do cometimento de crimes, antes de enviar o caso a julgamento ou não.