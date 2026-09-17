Zinédine Zidane, treinador da seleção da França, pretende anunciar sua primeira convocação amanhã, sexta-feira, como preparação para o início da concentração dos Bleus, durante o período da data Fifa.

Desde a nomeação de Zidane para o cargo de diretor técnico da seleção da França, como sucessor de Didier Deschamps após o fim da Copa do Mundo, ele vem trabalhando com afinco e dedicação, tendo formado sua comissão técnica e aprimorado suas habilidades. Ele também realizou diversas reuniões de trabalho em Paris e Madri, onde reside, de acordo com a rede "RMC Sport"





Alguns membros da equipe de Zidane já se encontram atualmente em Clairefontaine (sede das concentrações da seleção da França) para a preparação ideal para a chegada dos jogadores internacionais franceses convocados e para reduzir qualquer perturbação em sua rotina diária.

Segundo a mesma rede, Zidane faz questão de impor seu estilo em sua primeira concentração como diretor técnico da França e, com o auxílio da nova comissão técnica, busca controlar o máximo possível o andamento dos primeiros dias do período de treinamentos, com o objetivo de reduzir a exposição deles à imprensa.

​​Por esse motivo, os jornalistas não terão permissão para acompanhar o tradicional desfile dos jogadores na chegada a Clairefontaine.

Esse costume sempre gerou ampla polêmica, sobretudo no que diz respeito às roupas dos jogadores, e é evidente que Zidane quer colocar um ponto final nele por ora.

Por sua vez, a rede "Foot Mercato" classificou a decisão de Zidane como ousada, apontando que ela representa uma ruptura com a abordagem anteriormente adotada por Didier Deschamps.

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