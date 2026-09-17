Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-FRA-ZIDANE-FFFAFP
Traduzido por

Ao contrário da política de Deschamps: Zidane toma decisão ousada antes do anúncio da lista da França

França
Z. Zidane
D. Deschamps
França

Nova postura de Zizou

Zinédine Zidane, treinador da seleção da França, pretende anunciar sua primeira convocação amanhã, sexta-feira, como preparação para o início da concentração dos Bleus, durante o período da data Fifa.

Desde a nomeação de Zidane para o cargo de diretor técnico da seleção da França, como sucessor de Didier Deschamps após o fim da Copa do Mundo, ele vem trabalhando com afinco e dedicação, tendo formado sua comissão técnica e aprimorado suas habilidades. Ele também realizou diversas reuniões de trabalho em Paris e Madri, onde reside, de acordo com a rede "RMC Sport"


Alguns membros da equipe de Zidane já se encontram atualmente em Clairefontaine (sede das concentrações da seleção da França) para a preparação ideal para a chegada dos jogadores internacionais franceses convocados e para reduzir qualquer perturbação em sua rotina diária.

Segundo a mesma rede, Zidane faz questão de impor seu estilo em sua primeira concentração como diretor técnico da França e, com o auxílio da nova comissão técnica, busca controlar o máximo possível o andamento dos primeiros dias do período de treinamentos, com o objetivo de reduzir a exposição deles à imprensa.

​​Por esse motivo, os jornalistas não terão permissão para acompanhar o tradicional desfile dos jogadores na chegada a Clairefontaine.

Esse costume sempre gerou ampla polêmica, sobretudo no que diz respeito às roupas dos jogadores, e é evidente que Zidane quer colocar um ponto final nele por ora.

Por sua vez, a rede "Foot Mercato" classificou a decisão de Zidane como ousada, apontando que ela representa uma ruptura com a abordagem anteriormente adotada por Didier Deschamps.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google