Ao contrário da política de Deschamps: Zidane toma decisão ousada antes de anunciar a lista da França

Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, pretende anunciar sua primeira lista de convocados nesta sexta-feira, em preparação para o início do período de treinamentos dos Bleus, durante a data Fifa.

Desde que assumiu o cargo de treinador da seleção francesa, substituindo Didier Deschamps após o fim da Copa do Mundo, Zidane vem trabalhando com afinco: montou sua comissão técnica e aprimorou suas habilidades, além de ter realizado diversas reuniões de trabalho em Paris e em Madri, onde reside, segundo a rede "RMC Sport"





Alguns membros da equipe de Zidane já se encontram atualmente em Clairefontaine (sede dos treinamentos da seleção francesa) para uma preparação ideal antes da chegada dos jogadores franceses convocados e para reduzir qualquer perturbação em sua rotina diária.

De acordo com a mesma rede, Zidane faz questão de impor seu estilo em seu primeiro período de treinamentos como técnico da França e, com o auxílio da nova comissão técnica, busca controlar ao máximo o andamento dos primeiros dias de trabalho, com o objetivo de reduzir a exposição à imprensa.

​​Por esse motivo, os jornalistas não serão autorizados a acompanhar o tradicional desfile dos jogadores na chegada a Clairefontaine.

Esse costume sempre gerou ampla polêmica, especialmente no que diz respeito às roupas dos jogadores, e fica claro que Zidane quer colocar um ponto final nisso por ora.

Por sua vez, a rede "Foot Mercato" classificou a decisão de Zidane como ousada, apontando que ela representa uma ruptura com a abordagem adotada anteriormente por Didier Deschamps.

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