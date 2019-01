Anúncio: Quer ver os jogos do Paquetá no Milan? DAZN anuncia transmissão exclusiva!

Serviço de streaming esportivo comunicou que os jogos do clube rossonero passarão a ser transmitidos já na próxima segunda-feira (21)

O DAZN, serviço de streaming de esportes, anunciou na manhã desta quinta-feira (17) mais uma novidade. Além dos jogos da Juventus, os torcedores também poderão acompanhar as exibições de Lucas Paquetá com a camisa do Milan, no Campeonato Italiano.

Desta forma, na próxima segunda-feira (21), a partida entre Genoa e Milan, pela 20ª rodada da Série A, às 12h (de Brasília), estará disponível sem custos para os amantes da Série A.

Os rossoneros ocupam apenas a quinta posição, com 31 pontos, enquanto os donos da casa estão em 14º, com 20.

Previsto para chegar oficialmente ao Brasil em março de 2019, o DAZN já disponibiliza algumas partidas no YouTube e no Facebook , e aqui na Goal Brasil.