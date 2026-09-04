O mistério domina o futuro do atacante francês Karim Benzema, após a rescisão amigável de seu contrato com o clube saudita Al-Hilal.

O site Foot Mercato informou que o futuro destino de Benzema deve ser esclarecido em um prazo muito curto.

O renomado jornalista Bertrand Latour, durante sua fala no programa Late Football Club, afirmou que Benzema colocará um fim ao clima de mistério que cerca o futuro de sua carreira em um prazo muito curto.

Benzema tem 38 anos, foi coroado com a Bola de Ouro de 2022 e atualmente tornou-se jogador livre, com o direito de assinar com o clube que escolher.

Bertrand Latour destacou: "Saberemos o futuro de Karim Benzema em um prazo muito curto".

Assim, espera-se um anúncio rápido a respeito do jogador que, ao que parece, "ainda não tomou uma decisão sobre a aposentadoria do futebol".

A aventura de Benzema com o Al-Hilal acabou não durando mais do que meia temporada; o clube o contratou, vindo do Al-Ittihad de Jeddah, na última janela de transferências de inverno, e o ex-atacante do Real Madrid conseguiu marcar 9 gols e dar duas assistências decisivas em 10 partidas pela Saudi Pro League com a camisa do clube.

No momento, parece que o retorno à Europa, e mais especificamente ao clube onde foi formado, o Olympique Lyon, está descartado, mas várias opções ainda permanecem à sua frente.

Benzema pode decidir continuar sua carreira na Arábia Saudita ou optar por vivenciar a experiência de jogar na liga norte-americana.

Depois de se tornar jogador livre, o atacante francês terá de tomar sua decisão rapidamente sobre o destino que pode representar o grande desafio final de sua carreira profissional.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora