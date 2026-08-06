Uma reportagem da imprensa espanhola revelou os detalhes do acordo entre a Fiorentina e o Real Madrid para a contratação de um jogador merengue durante a atual janela de transferências de verão.

Graças ao trabalho incansável do diretor esportivo Fabio Paratici, a Fiorentina tornou-se, sem dúvida, o rei do mercado de transferências de verão italiano. E, graças à sua excelente relação com Florentino Pérez, conseguiu convencer o Real Madrid a ceder um de seus jogadores.

O jornal "AS" afirmou que a Fiorentina chegou a um acordo com o Real Madrid para contratar Franco Mastantuono por empréstimo por uma temporada, com os dois clubes dividindo seu salário de 3 milhões de euros.

O jornal confirmou que o acordo já está fechado, à espera de um anúncio oficial de um dos clubes nas próximas horas.

Trata-se apenas de um empréstimo, sem opção de compra para a Fiorentina. O Real Madrid investiu uma quantia enorme em Mastantuono há um ano, superior a 60 milhões de euros, e o clube não deseja abrir mão do jogador, apesar de sua primeira temporada decepcionante.

Deram ao argentino a liberdade de escolher seu futuro e priorizar uma equipe na qual jogue com regularidade, o que acelerará sua adaptação ao futebol europeu.

Uma conversa com Fabio Grosso, técnico da Fiorentina, acabou por convencer Mastantuono. O treinador italiano disse a Franco que ele seria um jogador titular na equipe, repleta de novos reforços, e que eles almejam voltar ao topo da tabela após uma temporada ruim que quase terminou com o rebaixamento à segunda divisão.

Ainda assim, caso a Fiorentina alcance seu objetivo e se classifique para as competições europeias ao final da temporada, o empréstimo será renovado por mais um ano. Isso garante à Fiorentina a permanência de Mastantuono, caso ele comprove sua importância para a equipe.

Depois de superar as dificuldades e as tentativas de clubes ingleses e até de outros clubes italianos, a Fiorentina acrescentou mais um jogador valioso ao seu elenco, já que Mastantuono aceitou o empréstimo para se juntar a uma equipe que lhe dá mais oportunidade de jogo do que teve em sua primeira temporada com o Real Madrid.

Espera-se que Mastantuono chegue a Florença nesta quinta-feira ou, no máximo, amanhã, sexta-feira, para concretizar oficialmente o negócio.