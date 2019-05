Antony é criticado após foto na Seleção Brasileira em dia de jogo do São Paulo: "Decepção define"

Jovem de 19 anos optou por convocação da Seleção Brasileira Sub-20 em detrimento do Tricolor Paulista e recebeu duras críticas da torcida na internet

Depois de perder o jogo de ida das oitavas de final por 1 a 0, o entra em campo pela volta na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), para tentar a vaga nas quartas de final do torneio.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Instantes antes de a bola rolar na Arena Fonte Nova, o jovem Antony publicou uma foto ao lado de Matheus Cunha, do Red Bull Leipzigig, da , e de Pedro Victor, do em sua página no Instagram. A fotografia, aliada a outra imagem publicada em seu perfil no Twitter, foi o suficiente para gerar revolta em parte da torcida do São Paulo.

Torcedores do São Paulo demonstraram ira com o garoto de 19 anos nas redes sociais. Veja, abaixo, algumas das manifestações:

Mais artigos abaixo

Decepção define :-( — CANSADA DE PASSAR VERGONHA 😡 🇾🇪❤🔴⚪⚫🍀 (@Elispfc_1930) 29 de maio de 2019

Achei que teríamos um ídolo. — Torres (@VTorres_1) 29 de maio de 2019

Ridículo demais e totalmente desnecessário — #ForaLeco (@Thiagomartinshm) 29 de maio de 2019

“Meu coração é um escudo de 5 pontas vermelho, preto e branco” deveria seguir o exemplo do maior, mas pelo jeito vai ser só mais um revelado que logo saiu do clube! — Rogério SPFC (@rgsantiiago) 29 de maio de 2019

Quando o sp mais precisava do cara ele vai e faz isso.. — Nathalia 🔴⚪️⚫️🇾🇪 (@baixapvcs) 29 de maio de 2019

Abandonar o clube próximo de um jogo importante e ir para a seleção em um torneio que não vale nada. Depois diz que ama o SP — Pedro Paulo Menezes (@Pepe2p) 29 de maio de 2019

Em 2019, Antony passou a ter mais espaço no time do Morumbi. O garoto atuou em 22 partidas e marcou dois gols. Ele é um dos pilares do time comandado por Cuca.

Na seleção brasileira sub-20, convidada para um torneio amistoso, alguns jogadores conseguiram dispensa. Rodrygo, do , é o caso mais emblemático. O atacante que já está vendido ao nem sequer viajou para a disputa da competição pela equipe de categorias de base.