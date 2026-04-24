Antony desempenha papel decisivo no gol crucial no final da partida contra o Real Madrid: a disputa pelo título parece ter chegado ao fim

O Real Madrid sofreu uma valiosa perda de pontos na disputa pelo título na noite de sexta-feira. Em visita ao Real Betis, a equipe de Carlo Ancelotti parecia, por muito tempo, a caminho de uma vitória suada por 0 a 1, mas, já nos acréscimos, tudo deu errado: 1 a 1 com Héctor Bellerín, após excelente trabalho de Antony. Com isso, o título fica cada vez mais distante para o Real: o Barcelona pode ampliar a vantagem para 13 pontos no sábado, contra o Getafe.

Os madrilenos começaram bem e logo tiveram chances com Mbappé e em jogadas de bola parada. Aos 17 minutos, eles abriram o placar: um chute de longa distância de Federico Valverde foi mal defendido por Álvaro Valles, e Vinícius aproveitou o rebote para marcar.

Após o primeiro gol, o Betis entrou melhor no jogo. A equipe de Manuel Pellegrini teve dificuldades com o passe final, mas aumentou bastante a pressão perto do intervalo. Lunin, no entanto, manteve sua equipe na partida com algumas defesas brilhantes, incluindo uma espetacular dupla defesa pouco antes do intervalo.

Mesmo após o intervalo, o Betis continuou pressionando. Um gol de Kylian Mbappé foi anulado por impedimento, seguido de chances para o Betis criadas, entre outros, por Cucho Hernández e Natan. Mais uma vez, Lunin estava sempre no lugar certo.

Com substituições como a do ex-jogador do Real Madrid Isco, o Betis tentou virar o jogo, mas sem sucesso. O Real Madrid teve mais oportunidades de decidir a partida por meio de Mbappé e Valverde, mas Valles fez boas defesas.

Nos minutos finais, o Betis continuou buscando o empate. Antony reclamou um pênalti no último minuto do tempo regulamentar após uma entrada de Antonio Rüdiger, mas o árbitro César Soto Grado não considerou falta.

O Betis não desistiu e, nos acréscimos, conseguiu empatar. Antony driblou habilmente Ferland Mendy pela lateral direita e cruzou rasteiro. Rüdiger desviou parcialmente a bola, e Héctor Bellerín aproveitou o rebote para marcar: 1 a 1 aos 3 minutos do segundo tempo.







