Antony, decidido em trocar o Ajax pelo Manchester United – tudo por Ten Hag

Embora nenhuma oferta oficial tenha sido enviada ao Ajax, o clube inglês está bem próximo de se acertar com o atacante brasileiro

O Manchester United está próximo de acertar a contratação de Antony, atacante do Ajax e da seleção brasileira. O clube manteve conversas com o jogador, que está determinado a se juntar a Erik ten Hag, ex-técnico do clube holandês.

Apesar disso, o United não apresentou qualquer proposta oficial ao Ajax pelo atacante. Antony tem contrato com o time holandês até 2025 e o valor do negócio deve girar em torno de 60 milhões de euros (R$ 315,47 milhões na cotação atual), de acordo com o jornal The Sun. O São Paulo, por ser o clube formador, deve receber 2,7% do mecanismo de solidariedade.

O atacante tem uma forte ligação com Ten Hag, depois que os dois trabalharam juntos no Ajax, conquistando dois títulos da Eredivisie e a Copa da Holanda no processo. Convocado regularmente para a seleção brasileira, o atacante participou de 12 gols e 10 assistências em 32 jogos pelo Ajax na temporada passada.

O novo treinador do United, por sua vez, continua sendo um grande admirador do brasileiro e o identificou como alvo durante uma reunião com o diretor de futebol, John Murtough, no mês passado. A preferência de Antony neste verão europeu é uma mudança para o Manchester United, que também tenta convencer Frenkie de Jong a trocar o Barcelona pelo time inglês.

Além desses jogadores, Ten Hag quer pelo menos cinco novas contratações em sua primeira janela de transferências no clube - com o meio-campo sendo sua prioridade.

O ataque é a próxima posição que Ten Hag quer abordar, com Antony no topo de sua lista de alvos, enquanto ele também tem Christopher Nkunku, do RB Leipzig, entre os procurados.

Ten Hag quer aumentar o poder do ataque, já que perdeu Edinson Cavani e Jesse Lingard neste verão europeu e, ainda, tem Mason Greenwood indisponível.

Na defesa, Denzel Dumfries, da Inter de Milão, foi identificado como um potencial lateral direito da equipe. No entanto, em relato à GOAL, fontes do clube inglês garantiram que o United avançou na contratação de vários jogadores, que devem ser anunciados em breve.