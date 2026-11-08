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Antonio Rudiger teria atingido um segurança no rosto durante uma grande briga no túnel de acesso aos vestiários, no intervalo da partida entre Real Madrid e Valencia. A confusão começou após uma discussão sobre uma decisão da arbitragem, o que obrigou a polícia a intervir com urgência para restabelecer a ordem.

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Real Madrid se envolve em briga no túnel

A vitória contundente do Madrid por 3 a 0 sobre o Valencia foi ofuscada por uma briga chocante no túnel do estádio durante o intervalo. A tensão chegou ao limite quando os jogadores das duas equipes voltavam aos vestiários.

Segundo relatos da Marca, Rudiger ficou no centro de uma grande confusão física. O zagueiro da seleção alemã teria entrado em confronto violento com jogadores e membros da comissão do Valencia em cenas de caos longe das câmeras. O episódio passou rapidamente de uma discussão verbal a um confronto físico, obrigando funcionários do estádio a agir de imediato.

Diretor esportivo provoca grande revolta

A briga começou quando o diretor esportivo do Valencia, Braulio Vasquez, confrontou de forma agressiva o árbitro assistente. Vasquez estava furioso com a marcação da falta que levou diretamente ao primeiro gol do Real Madrid.

O gol de abertura saiu de uma cobrança de falta convertida por companheiros de equipe de Kylian Mbappe, o que irritou claramente os dirigentes do time da casa. Vasquez protestou veementemente contra a decisão da arbitragem e gritou para o assistente: "Não é falta, o contato é legal, que confusão!"

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A discussão acalorada, a curta distância, rapidamente abriu caminho para um confronto muito maior e mais perigoso entre os dois grupos rivais.

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Bellingham intervém em meio ao caos

Jude Bellingham acabou entrando no meio da situação, que se agravava, enquanto seguia para o vestiário visitante. O meio-campista da seleção inglesa segurou instintivamente o paletó de Vasquez para afastar o diretor esportivo do árbitro assistente, alvo do protesto.

O gesto, porém, acirrou ainda mais os ânimos entre os representantes do Valencia e o elenco visitante do Madrid. Três seguranças intervieram imediatamente e tentaram retirar os jogadores do Real Madrid da área de risco.

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A situação piorou rapidamente, e vários socos foram trocados no espaço confinado. Durante a confusão, Rudiger teria atingido um segurança diretamente no rosto enquanto ele tentava desesperadamente separar os grupos em confronto.

Polícia é obrigada a agir para restabelecer a ordem

A violência e a dimensão da briga repentina acabaram obrigando a polícia local a intervir para evitar mais feridos. Quando o caos atingiu seu ponto máximo, Ibrahima Konate entrou em cena para tentar acalmar os envolvidos.

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A intervenção de Konate ajudou a acalmar os ânimos, e a ordem foi restabelecida no túnel, permitindo que o segundo tempo começasse.

Em campo, o Madrid garantiu uma vitória tranquila por 3 a 0, sem sofrer gols. No entanto, os confrontos chocantes no túnel e a intervenção da polícia certamente dominarão a repercussão imediata após a partida.