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Antonio Conte usou as redes sociais para se pronunciar diretamente sobre as crescentes especulações a respeito de seu futuro. O ex-técnico do Napoli desperta forte interesse do Manchester United e da Juventus, mas afirma que só definirá seu próximo passo quando as condições certas estiverem reunidas.

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Conte descarta retorno iminente

A dança das cadeiras entre os técnicos se intensificou nas últimas semanas, com Conte no centro das conversas. Após sua passagem bem-sucedida pelo Napoli, o treinador italiano tem sido apontado como o principal candidato para assumir o Manchester United, onde Michael Carrick enfrenta enorme pressão, ou para voltar à Juventus caso o clube se separe de Luciano Spalletti. Conte, porém, negou que esteja perto de fechar um acordo com qualquer novo clube.

Em um comunicado detalhado divulgado em suas redes sociais, o ex-treinador de Chelsea e Inter deixou claro que não tem pressa para voltar a comandar uma equipe. “Meu nome tem sido associado a vários clubes, mas, neste momento, não há negociações em estágio avançado”, diz o comunicado divulgado pelo treinador, citado pela La Gazzetta dello Sport. “Depois de uma passagem maravilhosa e bem-sucedida pelo Napoli, vou dedicar o tempo necessário para avaliar como e quando voltar a trabalhar como treinador. Será uma decisão ponderada, que tomarei quando acreditar que as condições certas estejam reunidas.”

Conte nega rumores sobre exigências financeiras

Além das especulações sobre uma possível ida a Old Trafford ou a Turim, diversas reportagens sugeriram que Conte fazia exigências financeiras significativas e buscava controle total sobre as contratações. Alguns veículos afirmaram que sua “personalidade forte” estava se tornando um obstáculo nas negociações com dirigentes de determinados clubes. Conte classificou prontamente esses detalhes como invenções, ressaltando que, como não houve conversas aprofundadas, qualquer discussão sobre seu salário ou sua personalidade é prematura.

O treinador afirmou que sua reputação profissional está sendo injustamente definida por relatos especulativos. “Li sobre supostas exigências financeiras e pedidos de plenos poderes que eu já teria apresentado aos clubes mencionados, além de ressalvas ligadas ao que descrevem como minha ‘personalidade forte’. Esses relatos não têm fundamento porque, até o momento, não há elementos concretos nos quais basear tais avaliações”, acrescentou Conte.

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Os critérios para um possível acordo

A mensagem de Conte também indicou como ele pretende conduzir futuras conversas. Segundo o treinador, qualquer discussão sobre as condições de um acordo só ocorrerá depois que um projeto formal lhe for apresentado. Ele segue aberto à oportunidade certa, mas insiste no respeito mútuo entre o treinador e a diretoria do clube. Ao estabelecer publicamente esses limites, recuperou o controle da narrativa sobre os próximos passos de sua carreira após sua saída do Estádio Diego Armando Maradona.

“Se surgir uma oportunidade concreta, esse será o momento de conversar com o clube em questão e avaliar juntos os termos de um possível acordo, respeitando as necessidades de cada parte e as características que definem meu trabalho como treinador”, esclareceu o italiano. “Até lá, qualquer hipótese sobre minhas exigências e meu futuro profissional permanece puramente especulativa e não pode ser tratada como fato.”

Uma espera de alto risco

O momento escolhido para divulgar o comunicado chama a atenção diante da crise que o Manchester United atravessa. O clube sofreu uma derrota humilhante para o Como, o que intensificou os questionamentos sobre a permanência de Carrick. Embora a diretoria do United tenha dado apoio temporário ao atual treinador, Conte continua sendo uma possibilidade que paira sobre o gigante da Premier League. Da mesma forma, a Juventus acompanha o mercado de perto enquanto busca voltar a ser a força dominante da Serie A. Por enquanto, o mundo do futebol terá de esperar. Seja para retornar ao Allianz Stadium ou para ir a Old Trafford, Conte deixou claro que qualquer futura contratação acontecerá apenas nas condições e no momento que ele definir, dando um recado a todos os interessados.