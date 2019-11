Antonio Conte recebe ameaça de morte e ganha proteção policial

Técnico da Inter teria recebido um envelope com uma série de ameaças, além de uma bala; clube italiano nega

A imprensa italiana noticiou na noite da última sexta-feira (15), que Antonio Conte foi ameaçado através de uma carta, que continha uma série de mensagens intimidadoras, além de uma bala, de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O atual técnico da está sob proteção policial, enquanto uma investigação já foi aberta para apurar o caso.

Apesar das informações,o Inter e a mulher do técnico desmentiram os veículos que noticiaram o assunto.

Mais artigos abaixo

"O Inter quer esclarecer que o Antonio Conte não recebeu diretamente a carta com as ameaças, por isso não foi ele quem contactou a polícia. Ela foi enviada para o clube e, como acontece sempre nestas situações, informámos as autoridades", diz o comunicado oficial do clube.

"A história da bala é falsa. Em estamos mesmo mal em termos de comunicação. Parece que as pessoas levantam-se pela manhã, inventam qualquer coisa e escrevem. Sem medirem as consequências", explicou Elisabetta Muscarello.