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Antonio Conte teria dado sinal verde a uma possível ida para o Manchester United, mas o ex-técnico de Chelsea e Juventus fez duas exigências importantes antes de aceitar assumir o comando. Com Michael Carrick sob forte pressão após uma sequência desastrosa, o treinador italiano despontou como um dos favoritos para liderar a recuperação em Old Trafford.

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Conte impõe condições aos dirigentes do United

Após a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Como na Champions League, dirigentes do Manchester United teriam procurado Conte. As conversas avançaram na noite de quarta-feira, e o italiano demonstrou grande interesse em voltar à Premier League. No entanto, segundo informações do La Repubblica, o treinador estabeleceu duas exigências antes de aceitar o cargo em Old Trafford.

Conte insiste em ter controle total sobre a estratégia de contratações do clube para garantir que todos os reforços se encaixem em sua visão tática. Além disso, o ex-técnico de Napoli e Inter exige liberdade para escolher sua própria comissão técnica e se recusa a assumir a estrutura atual. A direção do United agora avalia se aceita essas condições enquanto analisa suas opções.

Dirigentes divergem sobre a escolha do próximo treinador

Getty Images

Nos bastidores, os principais dirigentes do clube estariam divididos sobre o candidato ideal para assumir o comando caso Carrick seja demitido. Embora Conte seja um dos nomes mais considerados, Jason Wilcox e Christopher Vivell têm opiniões diferentes sobre os próximos passos do clube.

Vivell defende a contratação do ex-técnico do Bayern de Munique Julian Nagelsmann para liderar a reformulação. Wilcox, por sua vez, prefere um treinador com experiência comprovada na Premier League para estabilizar o vestiário imediatamente.

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Além de Conte, Wilcox elaborou uma lista de candidatos com forte presença de treinadores que atuam no futebol inglês. Eddie Howe, do Newcastle United, Fabian Hurzeler, do Brighton, e Unai Emery, do Aston Villa, são vistos como alternativas viáveis caso não haja acordo com o italiano.

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Carrick deixa de lado rumores de demissão após goleada sofrida diante do Como

Enquanto isso, Carrick luta para permanecer no cargo após conquistar apenas duas vitórias nos primeiros 11 jogos do United nesta temporada. Apesar das crescentes especulações sobre seu futuro, o treinador de 45 anos afirma que sua principal preocupação é a queda alarmante no nível de desempenho da equipe, não a manutenção de seu emprego.

Após a dura derrota na Itália, o técnico do Manchester United declarou: “Olha, não pensei na minha situação. [Estou pensando] nos torcedores. Eu era um deles assistindo àquilo e não fiquei nem um pouco satisfeito.

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“Não se trata de mim agora nem de como me sinto em relação a isso. Trata-se mais de como nós, como equipe e como clube de futebol, queremos nos apresentar, de como deveríamos nos apresentar. E, como eu disse, os resultados às vezes vêm e vão, mas é preciso fazer as coisas de uma determinada maneira. E não foi o que aconteceu.”

Confronto com o Bournemouth pode definir o futuro de Carrick

Getty Images

A expectativa é que Carrick permaneça no banco de reservas do United para o próximo jogo da Premier League, contra o Bournemouth neste fim de semana. Pressionado, o treinador falará com a imprensa na sexta-feira e certamente enfrentará perguntas incisivas tanto sobre sua permanência no cargo quanto sobre os rumores envolvendo Conte.

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Com a direção mantendo conversas com candidatos de fora do clube, Carrick precisará de uma vitória convincente sobre o Bournemouth para ganhar mais tempo em Old Trafford. Os resultados dos próximos dias determinarão se o clube decidirá agir e aceitar as exigências de Conte.







