Antonio Conte é o favorito para assumir o comando do Tottenham

A derrota por 3 a 0 diante do Manchester United derrubou o treinador Nuno Espírito Santos

Nuno Espírito Santo não aguentou mais uma derrota do Tottenham, dessa vez por 3 a 0, diante do Manchester United, e foi demitido após apenas quatro meses como comandante dos Spurs. Seu substituto? Tende a ser Antonio Conte.

O italiano está sem emprego desde que deixou a Inter de Milão - pouco tempo após ser campeão italiano - e já havia sido sondado por outras equipes, incluindo o próprio Tottenham, no começo da temporada, e o novo milionário Newcastle.

Com a recusa inicial de Conte, então, os Spurs foram atrás e fecharam com Nuno Espírito Santo no último mês de junho. O português, vindo do Wolves, tinha contrato até o final da temporada 2022/23, mas não impressionou e já foi demitido.

O principal aspecto do trabalho de Espírito Santo que desagradou o torcedor foi o desempenho ofensivo abaixo da média, inclusive em clássicos e em jogos dentro de casa. Atualmente, o Tottenham está a dez pontos do líder Chelsea na Premier League, na nona colocação.

O atual diretor de futebol dos Spurs, Fabio Paratici, já trabalhou com Conte na Juventus e deve promover o retorno do treinador à Premier League - o italiano passou algum tempo no Chelsea, onde foi campeão inglês, mas ficou marcado por problemas de relacionamento com elenco e diretoria.

Conte, então, deve ser anunciado nas próximas horas. O técnico já até viajou para a Inglaterra nesta segunda-feira (1), mas não deve treinar a equipe contra o Everton, na próxima rodada da Premier League.

O Tottenham, provavelmente já com seu próximo treinador anunciado, recebe o Vitesse nesta quinta-feira (4), às 17h (de Brasília), pela Liga Conferência Europa.