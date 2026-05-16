Antoine Semenyo dá ao Manchester City a conquista da FA Cup de forma espetacular, às custas do Chelsea

O Manchester City conquistou a FA Cup pela oitava vez na história do clube. Na final em Wembley, a equipe do técnico Pep Guardiola venceu o Chelsea por 1 a 0. O único gol foi marcado por Antoine Semenyo.

Jorrel Hato foi titular no Chelsea. Os dois holandeses do Manchester City, Nathan Aké e Tijjani Reijnders, tiveram que se contentar com um papel de reserva. Rayan Cherki também começou no banco.

O primeiro tempo não foi um grande espetáculo. Houve algumas chances para Semenyo, Omar Marmoush e João Pedro, mas eles não conseguiram marcar.

Após cerca de meia hora, o Manchester City parecia abrir o placar com Erling Braut Haaland. No entanto, seu gol foi anulado porque o autor do passe, Matheus Nunes, estava em posição de impedimento. Pouco antes do intervalo, Haaland viu um chute seu ser defendido com brilhantismo por Robert Sánchez.

O Chelsea começou melhor o segundo tempo, mas isso não rendeu grandes chances para os londrinos. Para o Manchester City, foi a quinze minutos do fim que finalmente saiu o gol. Semenyo desviou um cruzamento rasteiro de Haaland por trás da perna de apoio, mandando a bola para o fundo da rede: 0 a 1.

Enzo Fernández ainda criou perigo pelo Chelsea ao chutar por cima do gol. Do outro lado do campo, Sánchez conseguiu neutralizar tentativas perigosas de Nunes e do substituto Cherki. Não houve mais gols.

Assim, o Manchester City, que ainda está na disputa pelo título nacional, conquista a oitava FA Cup da história do clube. A última vez que a equipe de Guardiola venceu a taça foi em 2023.