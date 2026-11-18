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Antoine Griezmann foi eleito Estreante do Ano da MLS em 2026 após uma temporada de estreia espetacular pelo Orlando City. O atacante francês dominou a votação depois de somar 22 participações em gols e levar seu novo clube aos playoffs.

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Griezmann conquista importante prêmio da MLS

Griezmann foi eleito o Estreante do Ano da MLS em 2026 após uma temporada de estreia excepcional nos Estados Unidos. O ex-atacante do Atlético de Madrid dominou a votação dos prêmios de fim de temporada. Griezmann ficou em primeiro lugar nos três grupos votantes, formados por integrantes das comissões técnicas dos clubes, profissionais da imprensa e jogadores em atividade na MLS.

Ele superou com folga Guilherme, destaque do Houston Dynamo FC, e Andre Luiz, do Sporting Kansas City. O prêmio reconhece especificamente o jogador com experiência profissional anterior que teve o maior impacto em sua temporada de estreia na MLS. Griezmann é o primeiro francês na história da liga a conquistar a honraria.

Marca histórica logo na estreia na MLS

Desde que assinou oficialmente com o Orlando City em março e estreou em julho, Griezmann tem sido praticamente imparável . Campeão da Copa do Mundo de 2018, ele registrou 22 participações em gols na temporada regular, a melhor marca do clube, com 14 gols e oito assistências.

Com isso, tornou-se o segundo jogador mais rápido da história da MLS a alcançar 20 participações em gols. O atacante francês precisou de apenas 15 jogos para atingir a marca. Sua produção ofensiva transformou, por si só, a campanha do Orlando City. Griezmann participou diretamente de 32,9% dos 63 gols marcados por sua equipe em toda a temporada regular de 2026.

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Griezmann entra para a história do Orlando City

Griezmann é o primeiro jogador da história do Orlando City a vencer o prêmio de Estreante do Ano. Seu impacto imediato elevou significativamente o nível da equipe da Flórida em campo.

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Ele se torna apenas o quarto jogador a conquistar um importante prêmio individual enquanto defende o clube. Griezmann passa a integrar uma lista exclusiva ao lado de Alex Freeman, vencedor do prêmio de Jogador Jovem do Ano em 2025, Pedro Gallese e Cyle Larin.

Gallese conquistou o prêmio de Defesa do Ano em 2022, enquanto Larin foi eleito Novato do Ano em 2015. A conquista de Griezmann, porém, é o prêmio individual de maior destaque da curta história do clube.

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À frente da busca pelo título nos playoffs

A fase incrível de Griezmann levou o Orlando City à oitava posição entre os classificados da Conferência Leste. Sua sequência de gols e assistências foi fundamental para garantir a cobiçada vaga nos playoffs da MLS Cup de 2026, patrocinados pela Audi.

O atacante francês agora tentará levar o embalo da temporada regular para a fase mais decisiva da campanha. O Orlando City contará muito com sua vasta experiência no futebol europeu e internacional nos jogos eliminatórios de alta pressão. Depois de dominar a temporada regular, Griezmann tem como objetivo levar o Orlando longe nos playoffs. A disputa representa o próximo grande desafio para a mais nova estrela da liga.